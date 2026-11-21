¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DEL MAÍZ-. Dos jovencitas sin vida y al menos seis personas más lesionadas, además de fuertes daños materiales, es el trágico saldo de una carambola entre tres vehículos registrada la noche del viernes en la carretera estatal Ciudad del Maíz-Alaquines.

El percance ocurrió en el kilómetro 43 de la carretera mencionada, a la altura de la comunidad de Santa Getrudis, en donde participaron una motocicleta y dos camionetas, una Toyota y la otra Nissan, esta última propiedad de una empresa ferretera.

Según los hechos, al tomar una curva la Toyota se impactó contra la motocicleta y luego contra la otra unidad, quedando sobre la zona de rodamiento con fuertes daños materiales y los ocupantes lesionados.

Automovilistas que se percataron del accidente solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia y al lugar acudieron Protección Civil Municipal de Cárdenas cargo del comandante Gabriel Santillán, así como paramédicos de Cruz Roja Mexicana, a fin de prestar auxilio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lamentable en el lugar perdieron dos mujeres jóvenes, mientras que otras seis personas resultaron lesionadas y en ambulancias se les llevó a recibir atención médica al Hospital Básico Comunitario de Ciudad del Maíz.

Al sitio llegó personal de Servicios Periciales de Rioverde para levantar los cuerpos de las fallecidas, siendo llevados al Semefo en donde serían entregados a los familiares para que se les proporcione la sepultura correspondiente.