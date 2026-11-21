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Protección Civil prevé bancos de niebla durante la mañana de este sábado 21 de noviembre en las cuatro regiones de San Luis Potosí. Las temperaturas más bajas se esperan en las partes altas de la Zona Centro y el Altiplano, donde el termómetro podría bajar a 3 y 4 °C, respectivamente.

En su aviso de las 6:00 horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) incluyó a San Luis Potosí entre los estados con intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros y advirtió que la niebla puede reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas. smn.conagua.gob.mx

Pronóstico por región

Zona Centro. Se espera una mínima de 9 °C y una máxima de 25 °C. En las partes altas, el pronóstico va de 3 a 19 °C. Para el domingo, la mínima regional bajaría a 7 °C y la máxima se mantendría en 25 °C.

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Altiplano. El sábado se prevén temperaturas de 10 a 25 °C, con mínimas de 4 °C en las partes altas. Protección Civil anticipa lluvias dispersas por la noche y rachas de viento de 30 km/h. El domingo se esperan de 12 a 25 °C.

Zona Media. Las temperaturas irán de 13 a 28 °C y podrían bajar a 7 °C en las partes altas. Se prevén lluvias dispersas en las sierras y rachas de viento de 30 km/h. Para el domingo se esperan de 16 a 29 °C.

Huasteca. Tendrá la máxima más alta del estado, con 30 °C, y una mínima regional de 17 °C. En las partes altas se esperan mínimas de 11 °C y lloviznas dispersas en las sierras. El domingo, el pronóstico va de 19 a 32 °C.

El SMN informó que el frente frío número 8 avanzará sobre el noroeste y el norte del país. También prevé que los canales de baja presión y el ingreso de humedad desde el Pacífico y el golfo de México favorezcan lluvias en el noreste, el oriente y el centro del territorio nacional.

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Ante el frío nocturno y matutino, la Coordinación Estatal de Protección Civil pidió evitar que personas en situación de calle pasen la noche a la intemperie. Para reportar emergencias, difundió el 911 y el WhatsApp 444 213 2858.