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Esposado y con la cabeza baja, así fue la caída de Fausto Isidro Meza Flores, "El Chapo Isidro", líder del Cártel de Guasave y uno de los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigación (FBI), quien fue capturado ayer en Sinaloa.

El líder criminal construyó una trayectoria ilícita de más de dos décadas y fue detenido al menos cuatro veces previo a la más reciente captura ocurrida en Guasave, su bastión de delitos como el tráfico de metanfetamina, cocaína, heroína y fentanilo hacia Estados Unidos.

Un video difundido en redes sociales por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y luego compartido por todo el Gabinete de Seguridad, da cuenta de cómo fue la salida del capo de su escondite, una casa ubicada en la misma región que lo vio nacer en 1982 y crecer hasta convertirse en un alto operador del Cártel de los Beltrán Leyva, esto, previo a construir su propia organización conocida como el Cártel de Guasave o Los Mazatlecos.

La casa, con paredes visiblemente blancas y sin mayor lujo a la vista, fue su último escondite tras el arribo de decenas de elementos federales que ingresaron por el capo en medio de armas y sus característicos uniformes tácticos.

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Se informa que, derivado de la coordinación entre organismos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y de los E.U.A., realizada en el marco de la cooperación bilateral con ese país, el 20 de noviembre del presente año, Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional (Lobos) y del Ejército (Murciélagos), en coordinación con elementos de Fuerzas Especiales del Ejército comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, detuvieron en el municipio de Guasave, Sin., a Fausto Isidro N (a) "Chapo Isidro", jefe de la organización delictiva "Beltrán Leyva" y aliado al "Cártel del Pacífico" facción "Mayos", a Germán N (a) "Serafín", segundo al mando de esa organización delincuencial y a José N, operador financiero de este mismo grupo delictivo. (a) "Chapo Isidro", cuenta con una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y por cometer delitos contra la salud, y una orden de extradición a los E.U.A. por asociación delictiva para distribuir droga en territorio estadounidense; además, se encuentra en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el F.B.I. La operación para estas detenciones, fue realizada por fuerzas militares de élite, las que una vez ubicado con precisión el objetivo, mediante el empleo de diversos ingenios tecnológicos, la desarrollaron en 3 fases, de la forma siguiente: Arribo al área del objetivo: se realizó utilizando el sigilo y la sorpresa por diferentes vías de acceso terrestre al área de la detención. Establecimiento de la seguridad y captura del objetivo: esta se realizó a inmediaciones de la ubicación de los detenidos, mediante la colocación de un dispositivo de seguridad interna y externa, para evitar la huida o la llegada de refuerzos, habiendo sido agredidos con disparos de armas de fuego y explosivos, por lo que la fuerza de detención ingresó a la casa habitación para capturar a las personas indicadas. Evacuación del objetivo: confirmada la identidad de los detenidos, se procedió a su evacuación a la Ciudad de México, en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, para ser puestos a disposición de las autoridades ministeriales competentes. Derivado de esta detención, se registraron bloqueos en los municipios de Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato, para lo cual, en coordinación con autoridades locales, se activó el plan antibloqueo, movilizando fuerzas de seguridad para restablecer el tránsito en las vías de comunicación y proteger a la población. #NoticiadeÚltimaHora #ComunicadoDePrensa #EjércitoMexicano #FuerzaAéreaMx #GuardiaNacional — @Defensamx (@Defensamx1) November 21, 2026

De acuerdo con un comunicado de la Defensa a cargo del general Ricardo Trevilla Trejo, en el operativo de captura participaron las Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional conocidos como "Lobos", además de los "Murciélagos" del Ejército y elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa.

En las imágenes compartidas por la dependencia federal, se observa que "El Chapo Isidro", vestido con una playera negra y pantalón del mismo tono, sale custodiado principalmente por un elemento federal, quien lo toma del hombro mientras lo lleva a la salida.

El líder criminal camina a la puerta sin levantar la mirada y aunque se le ve con las manos esposadas a la espalda baja, no parece resistirse a su captura.

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El video de 31 segundos termina con el arribo del narcotraficante a una de las patrullas que permanecen afuera del lugar y aunque no se observan en las imágenes, se sabe que Fausto Isidro Meza fue detenido junto a Germán "N", conocido como "Serafín" y segundo al mando del Cártel de Guasave, así como José "N", identificado como operador financiero de la organización criminal.

Una vez confirmada la identidad de los tres, la Defensa indicó que fueron trasladados a la Ciudad de México en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana para ser puestos a disposición de las autoridades ministeriales competentes.