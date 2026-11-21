Difunden video de captura de "El Chapo Isidro"
El operativo incluyó a fuerzas especiales de la Guardia Nacional y el Ejército para detener al capo
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Esposado y con la cabeza baja, así fue la caída de Fausto Isidro Meza Flores, "El Chapo Isidro", líder del Cártel de Guasave y uno de los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigación (FBI), quien fue capturado ayer en Sinaloa.
El líder criminal construyó una trayectoria ilícita de más de dos décadas y fue detenido al menos cuatro veces previo a la más reciente captura ocurrida en Guasave, su bastión de delitos como el tráfico de metanfetamina, cocaína, heroína y fentanilo hacia Estados Unidos.
Un video difundido en redes sociales por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y luego compartido por todo el Gabinete de Seguridad, da cuenta de cómo fue la salida del capo de su escondite, una casa ubicada en la misma región que lo vio nacer en 1982 y crecer hasta convertirse en un alto operador del Cártel de los Beltrán Leyva, esto, previo a construir su propia organización conocida como el Cártel de Guasave o Los Mazatlecos.
La casa, con paredes visiblemente blancas y sin mayor lujo a la vista, fue su último escondite tras el arribo de decenas de elementos federales que ingresaron por el capo en medio de armas y sus característicos uniformes tácticos.
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De acuerdo con un comunicado de la Defensa a cargo del general Ricardo Trevilla Trejo, en el operativo de captura participaron las Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional conocidos como "Lobos", además de los "Murciélagos" del Ejército y elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa.
En las imágenes compartidas por la dependencia federal, se observa que "El Chapo Isidro", vestido con una playera negra y pantalón del mismo tono, sale custodiado principalmente por un elemento federal, quien lo toma del hombro mientras lo lleva a la salida.
El líder criminal camina a la puerta sin levantar la mirada y aunque se le ve con las manos esposadas a la espalda baja, no parece resistirse a su captura.
Entérate | Los otros detenidos en operativo contra "El Chapo Isidro"
Tras la captura, se activó un plan antibloqueo para restablecer el orden en municipios afectados.
El video de 31 segundos termina con el arribo del narcotraficante a una de las patrullas que permanecen afuera del lugar y aunque no se observan en las imágenes, se sabe que Fausto Isidro Meza fue detenido junto a Germán "N", conocido como "Serafín" y segundo al mando del Cártel de Guasave, así como José "N", identificado como operador financiero de la organización criminal.
Una vez confirmada la identidad de los tres, la Defensa indicó que fueron trasladados a la Ciudad de México en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana para ser puestos a disposición de las autoridades ministeriales competentes.
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