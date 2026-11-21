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Cuando pretendía internarse a los Estados Unidos, el sacristán de la capilla de Prados de San Vicente acusado de abusos contra niñas de catecismo, fue aprehendido por las autoridades potosinas y de Tamaulipas cuando se encontraba en la ciudad de Reynosa en espera de pasar al vecino país del norte.

El presunto, José Pompeyo N. se desempeñaba como sacristán en la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en la colonia Prados Segunda Sección, perteneciente a Villa de Pozos.

Está señalado de abuso sexual en contra de al menos ocho niñas de entre diez y doce años de edad que acudían al catecismo a la capilla, las denuncias fueron presentadas ante los autoridades por los padres de las presuntas víctimas.

Una vez que se hicieron públicos los presuntos abusos, el acusado renunció al cargo de sacristán y ahora finalmente se le detuvo cuando ya huía rumbo a Estados Unidos.

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Al respecto, la Fiscalía General del Estado informó que, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas, derivado del convenio de colaboración entre entidades federativas, se ejecutó la orden de aprehensión en contra de José Pompeyo N.

Indivó que el hombre fue denunciado por padres de familia ante la Fiscalía General del Estado de San Luis luego de que dicho individuo, en su calidad de sacristán de la iglesia de la colonia Prados de San Vicente Segunda Sección, habría realizado acciones de índole sexual en agravio de personas menores de edad.

Agentes fiscales iniciaron las investigaciones sobre los hechos denunciados y obtuvieron de un Juez de control una orden de aprehensión en contra del señalado.

Elementos de la Policía de Investigación emprendieron labores de búsqueda hasta que localizaron al presunto imputado en la ciudad de Reynosa, en el Estado de Tamaulipas, donde, con apoyo de autoridades de esa región, fue capturado.

José "N" es trasladado a la capital potosina para ser presentado ante la autoridad judicial para que se le formule imputación y se resuelva su situación jurídica; en tanto, la Fiscalía mantiene la atención a las víctimas y realiza las acciones penales conducentes en contra del imputado.