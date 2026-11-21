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Lo que debía ser una noche de viernes de beisbol terminó en momentos de incertidumbre y preocupación. El encuentro entre Algodoneros de Guasave y Venados de Mazatlán, correspondiente a la temporada 2026-2027 de la Liga Mexicana del Pacífico, fue suspendido luego de los hechos violentos registrados en distintos puntos de Guasave, Sinaloa.

Partido suspendido por hechos violentos en Guasave

El partido se disputaba en el Kuroda Park, casa de los Algodoneros, cuando la situación de inseguridad en los alrededores del inmueble obligó a detener las acciones durante la parte alta de la tercera entrada.

Reacción de los asistentes y situación actual

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La situación generó momentos de tensión entre los asistentes al Kuroda Park, ya que, ante la cercanía de los hechos violentos con el estadio, los aficionados tuvieron que resguardarse dentro del inmueble.

Hasta la noche de este viernes, no se ha informado oficialmente cuándo podría reanudarse o reprogramarse el compromiso, ni cuál será la determinación de la Liga Mexicana del Pacífico respecto al resto de la serie entre ambas novenas.