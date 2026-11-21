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Una investigación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) detectó microplásticos en el 100 % de las muestras de agua recolectadas en 40 purificadoras de la capital potosina y Soledad de Graciano Sánchez.

El estudio, realizado por las doctoras Ana Karen González Palomo y Karla Ximena Vargas Berrones, investigadoras de la Facultad de Ciencias Químicas, comenzó en 2025 y obtuvo el Premio de Investigación Científica Francisco Estrada en el certamen estatal 20 de Noviembre.

Mediante un muestreo aleatorio en establecimientos de ambos municipios, las especialistas recolectaron agua que posteriormente analizaron en laboratorio. Aunque todas las muestras contenían microplásticos, las cantidades fueron variables y se clasificaron en niveles bajo, medio y alto.

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Para identificar las partículas, utilizaron técnicas que permitieron determinar su cantidad, forma y color. Posteriormente, mediante espectroscopia infrarroja, confirmaron la presencia de polímeros plásticos.

Las investigadoras señalaron que entre las posibles fuentes de estos contaminantes están el desgaste de tuberías plásticas y la fricción producida durante el lavado de garrafones, aunque aclararon que no se ha determinado el origen específico de las partículas detectadas.

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Advirtieron que México todavía carece de límites regulatorios específicos para la presencia de microplásticos en el agua destinada al consumo humano, por lo que consideraron necesario ampliar las investigaciones para establecer criterios de vigilancia.

Sin embargo, precisaron que encontrar estas partículas no significa, por sí mismo, que el consumo del agua represente un daño inmediato a la salud, pues aún existen interrogantes sobre sus posibles efectos.

El trabajo, titulado "Ocurrencia, caracterización y evaluación del riesgo por exposición a microplásticos en el agua potable de purificadoras en la zona metropolitana de San Luis Potosí", aporta información científica sobre contaminantes emergentes y podría servir de base para futuras medidas de vigilancia y regulación.