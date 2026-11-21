¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Durante más de una década, Estados Unidos buscó a Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro. La noche del viernes 20 de noviembre de 2026, el Ejército y la Guardia Nacional lo detuvieron en Guasave, Sinaloa. La Secretaría de la Defensa Nacional lo identifica como jefe de la organización de los Beltrán Leyva y aliado de Los Mayos, una facción del Cártel de Sinaloa.

De traficante independiente a jefe de una organización

Según el FBI, Meza Flores operó primero como traficante independiente y después se puso al frente de una organización que las autoridades estadounidenses identifican con sus apellidos, Meza Flores. En México, su grupo también es conocido como el Cártel de Guasave o Los Mazatlecos, vinculado a los Beltrán Leyva.

En enero de 2013, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Meza Flores, a varios familiares y a tres empresas por su presunta participación en las operaciones del grupo. Una década después, en 2023, el Tesoro lo ubicó entre tres dirigentes de la organización de los Beltrán Leyva. En 2025 ya lo señalaba como su jefe.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

LEA TAMBIÉN Video | Cae el "Chapo Isidro"; se desata caos en Guasave Fuerzas federales y sicarios combaten en las calles tras detención

Por qué lo buscaba Estados Unidos

La primera acusación federal contra Meza Flores se presentó el 2 de mayo de 2012 en el Distrito de Columbia. En noviembre de 2019, un gran jurado emitió una acusación que sustituyó a la anterior e incluyó cargos por narcotráfico y posesión de un arma de fuego. La fiscalía estadounidense le atribuye haber participado, entre 2005 y 2019, en una conspiración para fabricar y distribuir cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana en Estados Unidos.

La recompensa de hasta cinco millones de dólares se anunció en 2017. El 4 de febrero de 2025, el FBI lo incorporó a su lista de los diez fugitivos más buscados. Al anunciarlo, la agencia también atribuyó a su organización tráfico de fentanilo, secuestros y extorsiones. Los cuatro narcóticos enumerados en la acusación de 2019 que difundió el FBI son cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana.

Qué pasó en Guasave y qué sigue

Durante el operativo se reportaron balaceras, incendios de vehículos y bloqueos en Guasave y otros puntos de Sinaloa. Junto con Meza Flores fueron detenidos Germán «N», alias Serafín, a quien la Defensa señala como segundo al mando, y José «N», identificado por la dependencia como presunto operador financiero. Los tres fueron trasladados a la Ciudad de México y puestos a disposición de las autoridades ministeriales.

La Defensa informó que Meza Flores tenía una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y delitos contra la salud, así como una orden de extradición a Estados Unidos por asociación delictiva para distribuir drogas en ese país. El traslado que anunció la dependencia fue a la Ciudad de México.