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Un tractocamión reportado como robado fue recuperado con su caja seca y su carga en la carretera federal 57, en el tramo Matehuala–San Luis Potosí. Durante el operativo, la Guardia Civil Estatal y la Guardia Nacional localizaron y pusieron a salvo a tres hombres, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado.

El operativo comenzó cuando agentes estatales encontraron dos Nissan Versa blancos, abiertos y aparentemente abandonados, a la altura del kilómetro 129, cerca de la localidad de El Carmen, en el municipio de Guadalcázar.

Con apoyo de la Guardia Nacional, los agentes contactaron al personal de monitoreo y custodia de la empresa afectada, que confirmó el reporte de robo. La búsqueda permitió localizar el tractocamión, la caja seca y la carga. En el operativo también fueron asegurados los dos automóviles, un inhibidor de señal de diez antenas y un generador eléctrico.

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Los tres hombres fueron localizados sobre la misma carretera y dijeron tener relación con los vehículos involucrados. La dependencia informó que fueron trasladados para las diligencias correspondientes y omitió precisar qué vínculo tenían con el robo.