Recuperan tráiler robado en la carretera 57
El operativo se realizó en Guadalcázar, donde también fueron puestos a salvo tres hombres y se aseguró un inhibidor de señal.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Un tractocamión reportado como robado fue recuperado con su caja seca y su carga en la carretera federal 57, en el tramo Matehuala–San Luis Potosí. Durante el operativo, la Guardia Civil Estatal y la Guardia Nacional localizaron y pusieron a salvo a tres hombres, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado.
El operativo comenzó cuando agentes estatales encontraron dos Nissan Versa blancos, abiertos y aparentemente abandonados, a la altura del kilómetro 129, cerca de la localidad de El Carmen, en el municipio de Guadalcázar.
Con apoyo de la Guardia Nacional, los agentes contactaron al personal de monitoreo y custodia de la empresa afectada, que confirmó el reporte de robo. La búsqueda permitió localizar el tractocamión, la caja seca y la carga. En el operativo también fueron asegurados los dos automóviles, un inhibidor de señal de diez antenas y un generador eléctrico.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Los tres hombres fueron localizados sobre la misma carretera y dijeron tener relación con los vehículos involucrados. La dependencia informó que fueron trasladados para las diligencias correspondientes y omitió precisar qué vínculo tenían con el robo.
Cae el "Chapo Isidro"; se desata caos en Guasave
Fuerzas federales y sicarios combaten en las calles tras detención
no te pierdas estas noticias
Recuperan tráiler robado en la carretera 57
Redacción
El operativo se realizó en Guadalcázar, donde también fueron puestos a salvo tres hombres y se aseguró un inhibidor de señal.
Fallecen dos mujeres en accidente carretero
Redacción
Chocaron dos camionetas y una motocicleta en la rúa Ciudad del Maíz-Alaquines