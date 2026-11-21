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Damon Albarn elogió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al espíritu revolucionario de México durante su presentación en el Corona Capital 2026 ante 72 mil 344 personas.

La banda británica fue el headliner del primer día del festival, en el que se encargaron de cerrar el escenario principal, dejando un fuerte mensaje político para los presentes.

Con una flauta de pan fue que Gorillaz se presentó, para después interpretar varias canciones de su más reciente disco, durante algunas Damon bajaba para poder cantar con el público.

En una de estas ocasiones tomó una bandera de Palestina de las manos de un fan y la ondeó por unos instantes, lo que lo motivó a hablar.

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"Voy a decir esto una sola vez esta noche. Pero me encanta México porque tienen un espíritu revolucionario aquí, es un país inspirador y saben, no sé mucho sobre su presidenta, pero el hecho de que haya viajado en clase económica para mí es algo realmente importante... es una declaración, los saludo a todos, los amo", señaló.

El vocalista de Gorillaz se refiere al reciente viaje de Claudia Sheinbaum a la cumbre APEC 2026 celebrada en Shenzen, China, en el que contrario a otros mandatarios arribó en un vuelo comercial de China Southern Airlines, además en el asiento 33B según algunos presentes.

Enfundado en una chamarra militar, lentes de sol, gorra roja y pantalón verde fue que Albarn se presentó a su cita en el Corona Capital, en donde junto a su banda tocó por dos horas.

El concierto además contó con momentos memorables como la aparición de Johnny Marr, legendario guitarrista de The Smiths y la celebración del cumpleaños de uno de los músicos en pleno concierto.

Para "M1 A1" Trueno salió como invitado sorpresa para rapear en español, la noche terminó con dos clásicos infaltables, "Feel Good Inc" y "Clint Eastwood".

"De verdad, les digo muchas gracias, buenas noches", dijo Damon Albarn antes de abandonar el escenario pasadas las 1:00 del sábado, dejando a varios esperando su regreso al Palacio de los Deportes.