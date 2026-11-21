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Fuerzas especiales del Ejército capturaron Isidro Meza Flores, conocido como "El Chapo Isidro", líder del Cártel de Guasave, en un operativo que desató balaceras y bloqueos carreteros en esa ciudad de Sinaloa, confirmaron fuentes del Gabinete de Seguridad.

El presunto delincuente será trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la FGR, para ser puesto a disposición de las autoridades judiciales que lo requieren.

Durante la operación, también fueron detenidos integrantes del círculo cercano de "El Chapo Isidro", precisaron las fuentes consultadas sin dar más detalles de la operación que desató una relación violenta de los integrantes del Cártel de Guasave, similar al llamado culiacanazo en 2019.

Se informa que, derivado de la coordinación entre organismos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y de los E.U.A., realizada en el marco de la cooperación bilateral con ese país, el 20 de noviembre del presente año, Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional (Lobos) y del Ejército (Murciélagos), en coordinación con elementos de Fuerzas Especiales del Ejército comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, detuvieron en el municipio de Guasave, Sin., a Fausto Isidro N (a) "Chapo Isidro", jefe de la organización delictiva "Beltrán Leyva" y aliado al "Cártel del Pacífico" facción "Mayos", a Germán N (a) "Serafín", segundo al mando de esa organización delincuencial y a José N, operador financiero de este mismo grupo delictivo. (a) "Chapo Isidro", cuenta con una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y por cometer delitos contra la salud, y una orden de extradición a los E.U.A. por asociación delictiva para distribuir droga en territorio estadounidense; además, se encuentra en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el F.B.I. La operación para estas detenciones, fue realizada por fuerzas militares de élite, las que una vez ubicado con precisión el objetivo, mediante el empleo de diversos ingenios tecnológicos, la desarrollaron en 3 fases, de la forma siguiente: Arribo al área del objetivo: se realizó utilizando el sigilo y la sorpresa por diferentes vías de acceso terrestre al área de la detención. Establecimiento de la seguridad y captura del objetivo: esta se realizó a inmediaciones de la ubicación de los detenidos, mediante la colocación de un dispositivo de seguridad interna y externa, para evitar la huida o la llegada de refuerzos, habiendo sido agredidos con disparos de armas de fuego y explosivos, por lo que la fuerza de detención ingresó a la casa habitación para capturar a las personas indicadas. Evacuación del objetivo: confirmada la identidad de los detenidos, se procedió a su evacuación a la Ciudad de México, en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, para ser puestos a disposición de las autoridades ministeriales competentes. Derivado de esta detención, se registraron bloqueos en los municipios de Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato, para lo cual, en coordinación con autoridades locales, se activó el plan antibloqueo, movilizando fuerzas de seguridad para restablecer el tránsito en las vías de comunicación y proteger a la población. #NoticiadeÚltimaHora #ComunicadoDePrensa #EjércitoMexicano #FuerzaAéreaMx #GuardiaNacional — @Defensamx (@Defensamx1) November 21, 2026

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Balaceras, bloqueos con vehículos incendiados y helicópteros del Ejército disparando desde el aire fue parte de la jornada de violencia que se registró la noche del viernes en distintos puntos del municipio de Guasave, ubicado al norte de Sinaloa.

Meza Flores nació en Guasave, Sinaloa, en 1982 y fue un alto operador del Cártel de los Beltrán Leyva antes de formar su propia organización: el Cártel de Guasave o Los Mazatlecos.

Al delincuente se le vincula con tráfico de metanfetamina, cocaína, heroína y fentanilo hacia Estados Unidos, con presencia en los estados de Sinaloa, Sonora, Durango y Nayarit.

El operativo provocó una agresión contra agentes federales en el municipio de Guasave, lo que provocó un operativo de seguridad y un llamado a la población a permanecer resguardada.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa indicó en un mensaje en X que, tras el ataque, se desplegó un operativo coordinado entre distintas instituciones de seguridad "para restablecer el orden, el cual será informado una vez que concluya el dispositivo de seguridad".