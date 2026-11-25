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MELBOURNE, Australia.- El gobierno australiano alcanzó un acuerdo político el martes para introducir leyes de seguridad en línea que podrían exponer a los gigantes tecnológicos a multas de millas de millones de dólares por no evitar daños previsibles en internet. Estados Unidos advirtió que la legislación conduciría a la censura de expresiones lícitas.

El proyecto de ley de Deber Digital de Cuidado exigiría a las grandes tecnológicas que reduzcan de forma proactiva el riesgo de daño antes de que ocurra, según un comunicado del gobierno australiano.

La ley propuesta refleja las normas europeas sobre internet

La legislación es similar a la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, aprobada en 2022, ya la Ley de Seguridad en Línea de Reino Unido, aprobada un año después.

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La propuesta establecería estándares mínimos de seguridad para servicios en línea, incluidos juegos, aplicaciones y chatbots de inteligencia artificial, y les exigiría proteger a los australianos de material y conductas gravemente dañinas, indicó el gobierno.

"No podemos curar la internet, pero esto proporciona algunos estándares básicos de seguridad y señala que, si lo construyes, eres responsable de sus riesgos", declaró la ministra de Comunicaciones, Anika Wells.

Wells anunció que su gobierno laborista de centroizquierda había aceptado enmiendas propuestas por el partido minoritario de los Verdes.