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El regreso de Jensen Huang como CEO de Nvidia no sólo provocó que la bolsa de Nueva York se disparara, sino que benefició directamente al presidente Donald Trump, cuyas acciones en el gigante tecnológico aumentaron hasta en 15 millones de dólares, reveló el diario especializado Financial Times.

Las declaraciones patrimoniales del presidente de Estados Unidos presentadas ante la Oficina de Ética Gubernamental, la más reciente de las cuales se presentó el 5 de noviembre, revelan que, a 30 de septiembre, podría haber poseído hasta 370 mil acciones de Nvidia.

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Sin embargo, las acciones, que habían caído en picado en las últimas semanas, se dispararon más de un 30% el lunes tras anunciarse el regreso de Huang.El Times solicitó una reacción de la Casa Blanca, pero hasta el momento, no había comentarios.Trump se atribuyó el regreso de Huang a la dirección de Nvidia, tras haber renunciado, hace 11 días, en medio de un escándalo por relaciones extramatrimoniales que sostuvo, incluyendo una con Alice Huang, fundadora de la empresa singapurense Megaspeed, y a quien los servicios de inteligencia estadounidenses señalaron como presunta espía china."Hablé con ellos, digámoslo así. Y los convencí... Yo cerré el trato", dijo Trump al medio CNBC.Según Trump, el gobierno concluyó que Huang no cometió ilícito alguno y que su regreso a Nvidia no representa "una amenaza a la seguridad nacional".El consejo de administración de Nvidia afirmó que recibió información de "altos cargos" del gobierno de Estados Unidos. "Con base en esa información, el consejo confía en que la reincorporación de Huang no supone ningún riesgo para la seguridad nacional", añadió la empresa en el comunicado en el que anunció el regreso.Trump alegó que Estados Unidos "necesita el liderazgo de Jensen en Nvidia para garantizar el éxito y la prosperidad no solo de la empresa, sino también de la economía estadounidense".Sin embargo, los demócratas advirtieron que emprenderán una "investigación exhaustiva" sobre si Nvidia incurrió en prácticas ilícitas. Huang aún debe comparecer ante una comisión del Senado el 3 de diciembre.