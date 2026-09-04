EU ha derriba 300 drones en la frontera con México

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Estados Unidos ha derribado 300 presuntos drones de cárteles en la frontera y ha usado el sistema láser (AMP-HEL) en 11 ocasiones, informó este viernes el Comando Norte.

Acciones de la autoridad

Detalló que "la Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur (JTF-SB), que opera bajo el Comando Norte de los Estados Unidos en apoyo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, continúa neutralizando sistemas aéreos no tripulados (UAS) no autorizados a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México".

Añadió que "el sistema láser multipropósito de alta energía del Ejército (AMP-HEL) se empleó por primera vez en operaciones de protección fronteriza el 24 de agosto y, hasta el 4 de septiembre, los miembros de la JTF-SB habían neutralizado 11 UAS vinculados a cárteles utilizando el AMP-HEL.

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El ejército dijo que los drones "estaban asociados con actividades ilícitas en la frontera. Las organizaciones criminales transnacionales utilizan UAS para apoyar actividades ilegales transfronterizas, incluyendo operaciones de contrabando y vigilancia de personal militar y policial".

En el comunicado dijo que la Fuerza de Tarea Conjunta "derrotó a más de 300 sistemas aéreos no tripulados (UAS) durante este año, empleando sistemas cinéticos y no cinéticos, y más de 100 de estos derribos se produjeron en el mes de agosto".

"El enfoque de armas combinadas de la Fuerza de Tarea Conjunta Frontera Sur y su colaboración con los socios de la misión están proporcionando una nueva capa de capacidad de defensa nacional para contrarrestar la actividad ilegal en la frontera", declaró el general Gregory Guillot, comandante del NORAD y del USNORTHCOM.

"Las tropas de primera línea cuentan con las autorizaciones necesarias y están aprovechando una red altamente capacitada para frustrar las amenazas contra las fuerzas que llevan a cabo la misión de integridad territorial".

¿Cómo ocurrió el uso del sistema láser?

Sobre el sistema láser, dijo que el ejército lo adquirió en "septiembre de 2025 como parte de un esfuerzo por desarrollar e implementar capacidades escalables de energía dirigida contra sistemas aéreos no tripulados y otras amenazas aéreas. La Fuerza de Tarea Conjunta Brigada (JTF-SB) integró el sistema móvil de energía dirigida en su defensa escalonada en agosto de 2026 para ayudar a contrarrestar las amenazas al personal y apoyar las operaciones de seguridad fronteriza".

Agregó que "más de 8 mil militares están desplegados con la JTF-SB en un terreno que abarca aproximadamente 3.145 kilómetros de la frontera sur. Desde que asumió la misión en marzo de 2025, el personal de la JTF-SB ha reforzado cientos de kilómetros de la frontera con barreras de alambre; ha llevado a cabo decenas de miles de patrullas de detección y vigilancia, incluidas patrullas realizadas en coordinación con personal militar mexicano; ha realizado miles de vuelos de observación; y ha despejado la vegetación en zonas remotas".

EU derriba 100 drones de cárteles en agosto

El jueves, Fox News informó que Estados Unidos derribó "unos 100" supuestos drones de cárteles en la frontera sur solo en el mes de agosto.

El periodista Bill Melugin publicó en su cuenta de X que es la primera vez que el Pentágono informa de la frecuencia con la que se está utilizando su tecnología de lucha contra sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS, por sus siglas en inglés), incluidos sofisticados láseres, para derribar los drones de los cárteles que intentan infiltrarse en Estados Unidos.

En declaraciones al medio estadounidense, Kingsley Wilson, vocera del Pentágono, dijo que "Estados Unidos está empleando tecnología defensiva contra drones para proteger a nuestro personal y las operaciones de seguridad fronteriza frente a las amenazas de drones vinculados a los cárteles. Estas acciones se coordinan estrechamente con el ejército mexicano y las autoridades fronterizas para garantizar la seguridad y evitar conflictos a ambos lados de la frontera".

EU emplea tecnología láser contra drones vinculados a cárteles mexicanos

El pasado 28 de agosto, el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte y el Comando Norte de Estados Unidos informaron en un comunicado sobre el uso de un sistema láser para derribar tres drones relacionados con cárteles de la droga mexicanos que volaban cerca de la frontera entre Texas y México.

Los drones fueron clasificados como una amenaza física para el personal militar y los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

En el operativo se utilizó por primera vez el Láser de Alta Energía Multipropósito (AMP-HEL, por sus siglas en inglés) para neutralizar drones vinculados a cárteles.

Drones son usados para vigilar a autoridades y facilitar tráfico de migrantes

Un día después, el gobierno mexicano dijo que los tres drones eran usados por traficantes de migrantes para vigilar a las autoridades norteamericanas y subrayó que los derribos ocurrieron en suelo estadounidense, en el contexto de operaciones "espejo" realizadas por fuerzas de ambos países en la frontera.

Estos "operativos espejo" se realizan desde hace cinco años en distintos puntos de la frontera de 3 mil 100 kilómetros y tienen como objetivo combatir el tráfico de personas, drogas y armas, de acuerdo con las autoridades responsables.

Las acciones conjuntas se intensificaron tras el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, quien colocó el combate a la migración irregular y al tráfico de fentanilo entre sus principales prioridades.