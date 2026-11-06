Marruecos conmemora Marcha Verde en Sahara Occidental

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El AAIÚN, Sahara Occidental (AP) — Marruecos conmemoró el viernes la Marcha Verde, la movilización masiva de 1975 hacia el Sahara Occidental entonces controlado por España que ayudó a allanar el camino para que Rabat se hiciera con la mayor parte del territorio en disputa. El aniversario llega mientras el conflicto, de décadas de antigüedad, entra en una nueva fase diplomática, a medida que una misión de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas en la zona llega a su fin.

Marruecos conmemora la Marcha Verde y refuerza su presencia

En El Aaiún, la ciudad más grande de la parte del Sahara Occidental controlada por Marruecos, las señales del aniversario de la Marcha Verde se podían ver en los espacios públicos.

Banderas marroquíes ondeaban en las manos de escolares, retratos del rey Mohammed VI presidía rotondas y plazas públicas, y el escudo nacional adornaba los principales bulevares. Agentes de policía uniformados y de paisano hacían guardia en las calles.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Pero al otro lado del desierto, más allá de un largo terraplén de arena bordeado de posiciones militares y campos de minas, el aniversario tiene un significado distinto.

Para los saharauis que apoyan la independencia, la Marcha Verde marca el inicio de la ocupación por parte de Marruecos de la mayor parte del territorio y el desplazamiento de miles de personas. Algunos familiares llevan décadas separados por esta división, viviendo en ciudades controladas por Rabat o en campamentos de refugiados cerca de la ciudad argelina de Tinduf, con pocas oportunidades de encontrarse.

Fin de mandato de MINURSO y nuevas tensiones diplomáticas

La disputa llega a un nuevo punto de inflexión diplomático. El Consejo de Seguridad de la ONU no logró renovar el mandato para una misión de mantenimiento de la paz establecida en 1991 para supervisar un alto el fuego y organizar un referéndum sobre el futuro del territorio.

El mandato de la misión, conocida como MINURSO, expiró el 31 de octubre, y la misión está llegando a su fin tras 35 años.

Marruecos ha acogido con satisfacción el fin del mandato. Cuenta con un apoyo cada vez mayor de aliados poderosos, entre ellos Estados Unidos y Francia, para su propuesta de otorgar autonomía al Sahara Occidental bajo soberanía marroquí.

El Frente Polisario, el movimiento independentista respaldado por Argelia y Rusia, sostiene que debe permitirse que la población del territorio decida sobre la independencia mediante un referéndum. Ha lamentado que no se renovara la misión.

La disputa ha convertido al Sahara Occidental en uno de los conflictos territoriales más prolongados de África. El territorio, que tiene una extensión similar a la del estado de Colorado, es rico en recursos pesqueros y yacimientos de fosfatos. Marruecos controla la mayor parte y llama a la zona sus "provincias del sur". El Polisario reclama el territorio y administra áreas al este del terraplén.

La ONU sigue incluyendo al Sahara Occidental en la lista de Territorios No Autónomos pendientes de descolonización.

La Marcha Verde comenzó el 6 de noviembre de 1975, cuando el rey Hassan II llamó a los marroquíes a entrar en el Sahara Occidental gobernado por España. Marruecos afirma que participaron 350.000 civiles. España se retiró al año siguiente, pero el Frente Polisario, fundado en 1973 para poner fin al dominio español, rechazó el acuerdo y continuó luchando por la independencia. Rabat consolidó más tarde su control sobre la mayor parte del territorio y construyó el terraplén que hoy lo divide.

Mientras, Marruecos ha realizado importantes inversiones en el territorio, construyendo carreteras, puertos e infraestructura industrial y promoviendo proyectos de energía renovable. Rabat presenta el impulso de desarrollo como prueba de que su gobierno ha mejorado el nivel de vida.

Pese al auge de la construcción, los residentes de El Aaiún siguen lidiando con presiones económicas cotidianas, entre ellas el costo de vida y el acceso al empleo. Algunos que hablaron con The Associated Press manifestaron que estas preocupaciones siguen siendo más urgentes en su vida diaria.