Adolescente dispara en una escuela en Francia

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París, Fra.- Un alumno de 14 años introdujo este lunes una escopeta de caza en un centro educativo del sureste de Francia y provocó heridas a dos docentes, uno de ellos el director del mismo, cuyas vidas no corren peligro, antes de ser reducido por otro profesor.

Según varios medios, también la madre fue arrestada y en el domicilio familiar se encontraron varias armas, aunque el ministro no entró en la forma en la que el adolescente se procuró la que utilizó en el tiroteo.

El suceso tuvo lugar sobre las 9:25 hora local (7:25 GMT) en el colegio Joseph Lakanal de Aubagne, a 30 kilómetros al este de Marsella, segunda mayor ciudad del país.

Según los primeros elementos de la investigación, desvelados por la fiscal adjunta de Marsella, Audrey Jouaneton, el menor introdujo el arma, una escopeta de caza de cartuchos, escondida en una funda de guitarra y la sacó en el primer piso del centro educativo.

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En el vestíbulo, el adolescente efectuó los dos primeros disparos, en dirección a dos docentes, el director y una maestra, que recibieron impactos de plomo en sus piernas, por lo que fueron hospitalizados.

Posteriormente, subió al segundo y último piso, donde efectuó un primer disparo en el pasillo antes de entrar en un aula ocupada por alumnos y un profesor y tiró contra el encerado. Varias personas resultaron heridas de poca consideración.