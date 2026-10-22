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África planea respuesta contra ébola

Por EFE

Octubre 22, 2026 03:00 a.m.
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África planea respuesta contra ébola
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      Lagos, Nigeria.- Los ministros de Salud africanos han sido invitados el miércoles a una "reunión virtual extraordinaria" para debatir la propagación del ébola después de que Nigeria informara de su primer caso de la enfermedad, que se ha cobrado miles de vidas y se ha propagado rápidamente desde que comenzó un brote en RDC en mayo.

      El doctor Jean Kaseya, director general de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África, señaló que la reunión del 28 de octubre "fortalecerá nuestra respuesta colectiva".

      Nigeria informó el martes de su primer caso, vinculado a un viajero procedente de Uganda que llegó al país a principios de este mes.

      Uganda, que se declaró libre de ébola en julio tras registrar 20 casos, ha negado las afirmaciones de que el primer caso de Nigeria se originara allí. Las autoridades nigerianas indicaron que estaban rastreando a 44 contactos.

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      El paciente, un ciudadano extranjero que entró en Nigeria el 5 de octubre, fue tratado inicialmente por síntomas de malaria, pero no se recuperó, lo que despertó sospechas en los médicos que lo atendían, dijo a un medio local a última hora del martes Odianosen Ehiakhamen, subdirector del Centro para el Control de Enfermedades de Nigeria.

      Dijo que los 44 contactos son en su mayoría trabajadores sanitarios, pero también el cónyuge del paciente, de ciudadanía suiza.

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