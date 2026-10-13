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Allanan la vivienda de demócrata

Por AP

Octubre 13, 2026 03:00 a.m.
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Allanan la vivienda de demócrata
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      Washington.- Agentes federales registraron el lunes la casa de la representante federal demócrata Ilhan Omar, quien se ha convertido en un blanco frecuente de las burlas del gobierno del presidente Donald Trump.

      Omar, una vocal crítica de Trump, dijo que estaba siendo atacada como una de los "enemigos políticos" del republicano.

      La naturaleza y el alcance de la investigación no estaban claros, aunque Trump y funcionarios de su gobierno han mencionado varias veces en los últimos meses la existencia de una pesquisa contra Omar, una demócrata nacida en Somalia cuyo estatus como inmigrante a Estados Unidos y sus posturas de izquierda han atraído escrutinio de la Casa Blanca.

      El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó el mes pasado que había una "investigación en curso" que, dejó entrever, giraba en torno a un posible fraude en la documentación migratoria de su familia. "

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      Omar respondió al registro con un comunicado en X en el que calificó el operativo como un "intento de atacar a enemigos políticos y politizar a las fuerzas federales".

      "Durante diez años, Trump me ha atacado con mentiras infundadas y campañas de difamación; sin embargo, no me van a silenciar", reiteró Omar.

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