Amenazan a mujeres que laboran en la ONU

Islamabad.- El Talibán investiga amenazas de muerte explícitas contra docenas de mujeres afganas que trabajan para Naciones Unidas, según un informe publicado el domingo.

En su actualización más reciente sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán, la misión de la ONU en el país informó que docenas de empleadas nacionales fueron objeto de amenazas de muerte explícitas en mayo.

Las amenazas se producen en un contexto de varias restricciones impuestas a las mujeres desde que el Talibán tomó el poder en Afganistán en 2021.

Las amenazas provinieron de individuos no identificados vinculados con su trabajo en la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán, otras agencias, fondos y programas, “lo que requirió que la ONU implementara provisionales para proteger su seguridad”, indica el informe.

El informe señala que los talibanes informaron a la misión de la ONU que su personal no era responsable de las amenazas. El Ministerio del Interior lleva a cabo una investigación, según el informe.