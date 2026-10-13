Arabia responde ataques de hutíes

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Arabia Saudí.- Las fuerzas saudíes respondieron a un ataque con drones y misiles de crucero lanzado desde Yemen, según la prensa estatal, mientras que los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, dijeron que bombardeos en dos distritos de la capital yemení, Saná, y en el norte del país mataron a 10 personas e hirieron a 19.

La prensa estatal saudí dijo que las fuerzas del país respondieron a ataques contra el reino, pero no dio más detalles.

Los reportes del lunes se produjeron después de que el Ministerio de Salud y la agencia de noticias SABA, ambos controlados por los hutíes, dijeron que bombardeos en la capital de Yemen, Saná, y en la provincia norteña de al-Jawf mataron a 10 personas e hirieron a otras 19.

El portavoz del ministerio, Anees al-Asbahi, dijo que un ataque contra una fábrica de sal en el distrito de Hamadan, en Saná, mató a un hombre e hirió a ocho personas. En un ataque separado contra una vivienda resultaron heridos tres personas, señaló.

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El ataque en al-Jawf tuvo como objetivo un complejo gubernamental y una vivienda, matando a nueve personas, incluidos cinco niños, e hiriendo a otras siete, según SABA. No se proporcionaron detalles sobre cuándo ocurrieron los ataques.

El centro de medios de los rebeldes culpó a Riad por los ataques contra Saná, que se produjeron mientras los hutíes continuaban disparando misiles y drones hacia los aeropuertos del reino.

Por su parte, la Autoridad General de Aviación Civil de Arabia Saudí no dijo el lunes cuándo reanudaría sus operaciones el Aeropuerto Rey Jalid, en la capital, Riad.

Los rebeldes hutíes han atacado el aeropuerto varias veces en los últimos días, matando al menos a 14 personas e hiriendo al menos a otras 320.

Las autoridades saudíes abrieron una investigación sobre un fallo de la defensa antiaérea para responder a misiles hutíes.