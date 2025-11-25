logo pulso
Arranca Navidad alemana

Abren mercados navideños con fuertes medidas de seguridad

Por AP

Noviembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Berlín, Ale.- Los mercados navideños tradicionales están abriendo en toda Alemania el lunes, atrayendo a los visitantes a sus puestos de madera con vino caliente, salchichas a la parrilla, panqueques de papa o manzanas caramelizadas.

La seguridad se ha reforzado luego de dos ataques mortales registrados en mercados navideños que siguen frescos en la memoria de muchos alemanes.

En Berlín, el famoso mercado en la iglesia Gedächtniskirche abrió con un servicio público el lunes por la mañana. Otras aperturas incluyen los mercados navideños en el ayuntamiento Rotes Rathaus, Gendarmenmarkt y el Palacio de Charlottenburg.

Los vendedores no sólo ofrecen bocadillos y bebidas, sino también velas hechas a mano, gorros de lana, guantes y brillantes estrellas navideñas de todos los colores y formas. 

Los niños disfrutan de paseos en carruseles de cadena, ruedas de la fortuna y patinaje sobre pistas de hielo.

Los mercados navideños son una tradición anual que los alemanes han apreciado desde la Edad Media y que han exportado con éxito a gran parte del mundo occidental.

La seguridad es un tema en todos los mercados del país. El año pasado, cinco mujeres y un niño murieron, y muchas personas más resultaron heridas cuando un auto arremetió contra un mercado navideño en la ciudad de Magdeburgo el 20 de diciembre, incidente que duró poco más de un minuto. Actualmente, el director se enfrenta a un juicio en Magdeburgo.

El 19 de diciembre de 2016, el conductor de un camión embistió contra una multitud que disfrutaba del mercado navideño en la iglesia Gedächtniskirche, en Berlín, matando a 13 personas e contratando a decenas más en la capital alemana. El culpable, un miliciano musulmán, fue abatido días después en un tiroteo en Italia.

