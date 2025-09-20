logo pulso
Arrestan a 230 por trata y tráfico humano

Por EFE

Septiembre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Arrestan a 230 por trata y tráfico humano

Miami.- Un operativo conjunto de autoridades federales y estatales en Florida resultó en la detención de 230 personas -entre ellas 46 inmigrantes indocumentados- quienes serán acusadas de delitos relacionados con la solicitud de servicios sexuales, la oferta de prostitución y el transporte de prostitutas.

La oficina del fiscal general del estado, James Uthmeier, detalló este viernes que durante la investigación se identificaron doce posibles víctimas de trata de personas.

El operativo duró siete días y utilizó redes sociales y plataformas de contratación de acompañantes para contactar a los acusados.

La mayoría de los detenidos tiene antecedentes penales, sumando un total combinado de 296 delitos graves y 348 delitos menores, según un comunicado de la Fiscalía.

Entre los arrestados se encuentran 46 inmigrantes indocumentados provenientes de Venezuela, Perú, México, Honduras, Guatemala, Cuba, Brasil, Colombia y Bahamas.

“Los traficantes de personas son depredadores viles que explotan a los vulnerables, un número desproporcionado de los arrestados en esta operación eran inmigrantes indocumentados”, indicó el fiscal Uthmeier.

