Asegura EUA que habrá cumbre Putin-Zelenski

Trump afirma que sentará a los dos presidentes, pese a incertidumbre de postura rusa

Por EFE

Agosto 20, 2025 03:00 a.m.
A
Asegura EUA que habrá cumbre Putin-Zelenski

 La Casa Blanca aseguró este martes que el presidente ruso, Vladímir Putin, prometió en conversaciones con su homólogo estadounidense, Donald Trump, que se reunirá pronto con el jefe de Estado ucraniano, Volodímir Zelenski, pese a los mensajes imprecisos que emitió Moscú en las últimas horas sobre este asunto. 

Al ser preguntada sobre si Putin prometió la celebración de una reunión con Volodímir Zelenski en las próximas semanas, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respondió que el líder ruso “lo hizo”. 

“Les puedo asegurar que el Gobierno de EUA y la Administración Trump están trabajando tanto con Rusia como con Ucrania para hacer que esa (reunión) bilateral se haga realidad”, afirmó Leavitt, que dijo tener constancia de que “los detalles sobre esa reunión ya se están gestionando” y que la Casa Blanca informará en el futuro sobre la ciudad que acogerá el encuentro.

Al término de las reuniones del lunes en la Casa Blanca con Zelenski y varios líderes europeos, Trump aseguró, tras hablar con Putin por teléfono, que estaba trabajando ya para organizar una cumbre entre Zelenski y Putin.

Sin embargo, Moscú envió un mensaje algo más cauteloso desde entonces, hablando de la necesidad de involucrar a funcionarios de mayor rango o diciendo que una reunión de este tipo debería “prepararse minuciosamente”.

  Al ser preguntada sobre si es verdad que Putin habría propuesto -tal y como han afirmado algunos medios- a Moscú como sede para una hipotética reunión con Zelenski, conociendo de antemano de que Kiev no aceptaría semejante oferta, la portavoz aseguró que no va a desvelar las conversaciones privadas entre Trump y el presidente ruso.

Trump afirma que sentará a los dos presidentes, pese a incertidumbre de postura rusa