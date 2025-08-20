Arremete Trump contra el museo Smithsonian

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cargó este martes contra el Instituto Smithsonian, que gestiona una gran parte de los museos de Washington, por centrar el contenido de sus exposiciones en “lo terrible que fue la esclavitud” y en “los desfavorecidos”, y no en otros asuntos como “el éxito” o “el futuro”.

“El Smithsonian está FUERA DE CONTROL. Todo lo que se discute es lo horrible que es nuestro país, lo terrible que fue la esclavitud y lo poco que han logrado los desfavorecidos, nada sobre el éxito, nada sobre lo positivo, nada sobre el futuro”, escribió Trump en su red social Truth Social.

El mandatario apuntó que las galerías del Smithsonian, consideradas entre las mejores del mundo, son “el último segmento que queda de lo ‘WOKE’ (progresismo)”, pero aseguró que por poco tiempo.

“No vamos a permitir que esto suceda, y he instruido a mis abogados que revisen los museos y comiencen exactamente el mismo proceso que se ha hecho con colegios y universidades, donde se ha logrado un tremendo progreso”, añadió.

