logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TRIUNFAN EN EL GOLF ¡HERMOSA NOVIA!

Fotogalería

TRIUNFAN EN EL GOLF ¡HERMOSA NOVIA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Arremete Trump contra el museo Smithsonian

Por EFE

Agosto 20, 2025 03:00 a.m.
A
Arremete Trump contra el museo Smithsonian

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cargó este martes contra el Instituto Smithsonian, que gestiona una gran parte de los museos de Washington, por centrar el contenido de sus exposiciones en “lo terrible que fue la esclavitud” y en “los desfavorecidos”, y no en otros asuntos como “el éxito” o “el futuro”. 

“El Smithsonian está FUERA DE CONTROL. Todo lo que se discute es lo horrible que es nuestro país, lo terrible que fue la esclavitud y lo poco que han logrado los desfavorecidos, nada sobre el éxito, nada sobre lo positivo, nada sobre el futuro”, escribió Trump en su red social Truth Social.  

El mandatario apuntó que las galerías del Smithsonian, consideradas entre las mejores del mundo, son “el último segmento que queda de lo ‘WOKE’ (progresismo)”, pero aseguró que por poco tiempo. 

“No vamos a permitir que esto suceda, y he instruido a mis abogados que revisen los museos y comiencen exactamente el mismo proceso que se ha hecho con colegios y universidades, donde se ha logrado un tremendo progreso”, añadió. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Critica Caracas operativo de EU
Critica Caracas operativo de EU

Critica Caracas operativo de EU

SLP

EFE

Despliegue de tres buques de guerra al Caribe desata ira venezolana

Ve Zelenski paso crucial hacia la paz
Ve Zelenski paso crucial hacia la paz

Ve Zelenski paso crucial hacia la paz

SLP

EFE

Arremete Trump contra el museo Smithsonian
Arremete Trump contra el museo Smithsonian

Arremete Trump contra el museo Smithsonian

SLP

EFE

Asegura EUA que habrá cumbre Putin-Zelenski
Asegura EUA que habrá cumbre Putin-Zelenski

Asegura EUA que habrá cumbre Putin-Zelenski

SLP

EFE

Trump afirma que sentará a los dos presidentes, pese a incertidumbre de postura rusa