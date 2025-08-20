Ve Zelenski paso crucial hacia la paz

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, calificó este martes la reunión de Washington de “paso significativo” hacia una paz con garantías de seguridad para su país.

“Fue verdaderamente un paso significativo de cara a terminar la guerra y lograr garantías de seguridad para Ucrania y nuestro pueblo”, dijo a través de su cuenta de X.

“Ya estamos trabajando en el contenido concreto de esas garantías de seguridad. Hoy continuaremos la coordinación con los líderes”, agregó.

Se debatirá, según el presidente ucraniano, en diversos formatos y el trabajo se continuará mañana. “Los asesores de seguridad están en contacto permanente. Habrá garantías de seguridad”, subrayó.

Zelenski agradeció, asímismo, el apoyo de los aliados y aseguró que hará todo lo posible para que el camino hacia la paz se haga realidad “a través del apoyo, a través de las garantías de seguridad y a través del coraje de los ucranianos”.