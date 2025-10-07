Atacan logística militar de Rusia

Kiev, Ucrania.- El lunes, el presidente y el ejército de Ucrania afirmaron que drones y misiles ucranianos de largo alcance impactaron una importante planta de municiones rusa, una terminal de petróleo clave y un importante arsenal detrás de la línea del frente, aumentando la presión sobre la logística militar de Moscú.

El Estado Mayor General de Ucrania declaró que atacó la planta de municiones Sverdlov en la región de Nizhni Nóvgorod, en el oeste de Rusia, durante la noche, provocando múltiples explosiones y un incendio. Indicó que la planta suministra a las fuerzas rusas con municiones de aviación y artillería, bombas de aviación y municiones antiaéreas y antitanque.

Ucrania también impactó una terminal de petróleo en Crimea, provocando un incendio, y un depósito de municiones del 18vo Ejército de Armas Combinadas de Rusia, según informó el Estado Mayor General.

Las autoridades rusas reconocieron un fuerte ataque de drones ucranianos en 14 regiones rusas, así como en la península ucraniana anexada de Crimea y alrededor del Mar Negro y el Mar de Azov. Pero dieron pocos detalles más allá de afirmar que las defensas aéreas derribaron 251 drones ucranianos, convirtiéndolo en una de las mayores arremetidas ucranianas sobre territorio ruso desde que comenzó la guerra hace más de tres años.

Los ataques de largo alcance de Ucrania a refinerías y otras instalaciones petroleras contribuyeron a la escasez de combustible en las estaciones de servicio rusas.

Las autoridades ucranianas han sugerido que les gustaría que Estados Unidos suministre misiles de crucero Tomahawk para que más activos rusos en la retaguardia puedan ser atacados. Por su parte, Ucrania está utilizando cada vez más drones de largo alcance desarrollados a nivel nacional, dijo el presidente ucraniano Volodímir Zelenski el lunes, y Ucrania espera expandir tales capacidades si puede asegurar financiamiento del extranjero.

También indicó que Ucrania había utilizado sus propios misiles para los ataques en suelo ruso.

“Lo principal que hay que entender es que en los últimos días Ucrania ha utilizado exclusivamente armas de fabricación ucraniana, no sólo drones”, subrayó el presidente Zelenski.