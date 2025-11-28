Atacante en DC trabajó en la CIA

Miami, Flo.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que uno de los dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental que fueron baleados un cerca de la Casa Blanca había muerto, y describió al atacante como un “monstruo salvaje”.

Como parte de su llamado por el Día de Acción de Gracias a las tropas estadounidenses, Trump dijo que acababa de enterarse de que la especialista Sarah Beckstrom, de 20 años, había fallecido, mientras que el sargento primero Andrew Wolfe, de 24 años, estaba “luchando por su vida”.

Trump utilizó el anuncio para decir que el ataque por parte de Rahmanullah Lakanwal fue un “ataque terrorista”.

Un ciudadano afgano que trabajó con la CIA en su país natal e inmigró a Estados Unidos en 2021 conducido desde el estado de Washington para disparar a dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental desplegados en Washington, DC, a pocas cuadras de la Casa Blanca, dijeron funcionarios.

El sospechoso trabajó en una unidad especial del Ejército afgano respaldado por la CIA antes de emigrar de Afganistán, según dos fuentes que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de la situación, y #AfghanEvac, un grupo que ayuda a reasentar a afganos que ayudaron a Estados Unidos durante la guerra.

Pirro identificó a los miembros de la guardia en una conferencia de prensa como la especialista Sarah Beckstrom, de 20 años, y el sargento primero Andrew Wolfe, de 24 años.

“Alguien atravesó el país y vino a Washington DC para atacar a Estados Unidos. “Esa persona será procesada con todo el peso de la ley”, dijo la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser.