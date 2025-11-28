Israel ha matado ya a 69,799 gazatíes

Jerusalén.- El Ejército israelí mató a cinco personas en Gaza a lo largo del miércoles, lo que eleva a 69,799 la cifra de gazatíes muertos desde el comienzo de la ofensiva israelí contra el enclave hace más de dos años, informó este jueves el ministerio de Sanidad de la Franja

En un comunicado, las autoridades señalaron que cinco cuerpos llegaron a los hospitales gazatíes el miércoles, así como nueve cadáveres fueron recuperados de entre los escombros.

Desde que comenzó el alto el fuego entre Israel y el grupo islamista Hamás el pasado 11 de octubre, son 352 los palestinos muertos por fuego israelí en la Franja.

Los fallecidos que recogió ayer el recuento diario de Sanidad suman uno menos que los contabilizados por el propio Ejército israelí, que informó ayer de que había dado muerte a seis personas en Gaza, a las que vinculó a Hamás y la Yihad Islámica Palestina.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Estas discrepancias se producen cuando los muertos no llegan a los hospitales o las tropas israelíes se llevan el cuerpos, en el caso de ser presuntos milicianos.

Además, la autoridades sanitarias gazatíes señalaron que el número de heridos en la Franja desde que Israel lanzó su campaña como represalia por los ataques del 7 de octubre de 2023 es de 170.972, 896 de ellos en el último mes y medio de alto el fuego.