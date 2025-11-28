Más de 80 muertos por las luvias en Tailandia

Bangkok, Tailandia.- El número de muertos por las graves inundaciones en el sur de Tailandia ascendió a más de 80 personas, una vez que las aguas comenzaron a retroceder el jueves, informaron las autoridades.

Aproximadamente un millón de hogares y más de tres millones de personas se han visto afectados por las inundaciones provocadas por lluvias torrenciales en 12 provincias del sur del país, indicó el jueves el Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres.

Las inundaciones, que comenzaron durante el fin de semana, sumergieron vastas áreas y causaron muertes en las provincias de Nakhon Si Thammarat, Patthalung, Songkhla, Trang, Satun, Pattani y Yala.

El portavoz del gobierno, Siripong Angkasakulkiat, afirmó en una conferencia de prensa en Bangkok que las muertes relacionadas con las inundaciones en la provincia de Songkhla aumentaron de seis a 55 el jueves, elevando el número total de muertos en las siete provincias a al menos 82 personas.

Por otra parte, Sri Lanka detuvo los trenes de pasajeros y cerró carreteras en algunas partes del país, donde deslizamientos de tierra e inundaciones provocados por fuertes lluvias han causado más de 30 muertes.