Muere turista ahogado en la Media Luna

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Un hombre originario del estado de Querétaro, falleció este domingo en la Media Luna, localizada en el municipio de Rioverde, informó Nadia Esmeralda Ochoa Limón, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

De acuerdo con el reporte oficial, se trató de un turista de 54 años de edad que arribó al paraje turístico rioverdense, quien falleció a causa de asfixia de inmersión cuando se encontraba nadando en el lugar.

Expuso que, al detectar al hombre en el cuerpo de agua los rescatistas acudieron para tratar de auxiliarlo, lo estabilizaron y luego lo trasladaron al Hospital del sistema IMSS-Bienestar, donde falleció.

Destacó que, durante la revisión y la mecánica de los hechos, se estableció que la víctima no portaba chaleco salvavidas y con aliento alcohólico, factores que pudieron incidir en el accidente.

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Ante ello, la coordinadora estatal conminó a la población en general y a los visitantes generar las mejores condiciones de seguridad en estos lugares, mediante el uso de chalecos y evitar la ingesta de alcohol.

"En este sentido, no solo es la huasteca, sino que tenemos también otros lugares turísticos que por el momento están siendo visitados. Se les pide que se acerquen con la Coordinación Estatal de Protección Civil, respecto de toda la conformación y capacitación de sus brigadas para tener esta respuesta y área de auxilio de manera oportuna", concluyó.