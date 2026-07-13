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Ken Salazar rechaza presuntos nexos de Rocha Moya con el crimen

"No tenía esa información del gobernador de Sinaloa", dijo en entrevista

Por El Universal

Julio 13, 2026 01:43 p.m.
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Ken Salazar / Archivo

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      El exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que durante su gestión nunca tuvo información sobre presuntos pagos de colaboradores de Ismael "El Mayo" Zambada al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, o a otros funcionarios y políticos de esa entidad azotada por la lucha entre "Chapitos" y "Mayitos".
      "Nunca tenía yo esa información. No tenía esa información del gobernador de Sinaloa. Si algo se halló después de esto, pues no lo sé, porque hace tiempo que yo salí de ahí. Pero nunca tuve yo esas informaciones", dijo el diplomático estadounidense en entrevista en el programa Esta Semana, de N+Univision con la periodista Ilia Calderón.
      Calderón cuestionó a Salazar sobre la captura y extradición del "Mayo Zambada" a los Estados Unidos, caso por el que recientemente el gobierno de México ha iniciado una investigación para esclarecer la presunta participación de agencias extranjeras durante el operativo.
      "El 'Mayo' Zambada en su declaración habló de que su gente le pagaba desde policías hasta funcionarios y políticos en Sinaloa. ¿Tuvo usted en algún momento alguna información o alguna referencia de que los narcos le pagaran al gobernador de Sinaloa o a funcionarios del estado?", preguntó la periodista.
      Sin embargo, Ken Salazar rechazó contar con algún sustento de estos dichos del capo en contra de Rocha Moya y afirmó que México y Estados Unidos deben fortalecer la alianza de confianza bilateral para trabajar en temas de seguridad.
      El exembajador dialogó sobre la reciente publicación de su libro "Borderlands. My fight for an inclusive America", en donde da su versión de las horas que pasaron después de la caída de Zambada.
      "La verdad es la verdad. The truth is the truth. La verdad nos debería de guiar hacia el futuro", dijo el diplomático en medio de la entrevista al ser cuestionado sobre la acusación que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la "Mañanera del Pueblo" del pasado 7 de julio, donde insinuó que Ken Salazar mintió.
      Según narró en el programa de N+Univision, intentó comunicarse, sin éxito, con el expresidente Andrés Manuel López Obrador después del traslado del narcotraficante mexicano a territorio estadounidense.
      "Él tenía que entender que los Estados Unidos no tenían conocimiento previo de este secuestro, y que bajo ninguna circunstancia habíamos llevado a cabo una operación no autorizada en territorio mexicano", leyó un fragmento de su libro, cuya versión en español llegará al país a finales de julio.

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