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KIEV, Ucrania.- Un ataque nocturno de Rusia contra la ciudad ucraniana de Zaporiyia, en el sur del país, se cobró la vida de dos civiles e hirió a otros 48, entre los que había cuatro menores, dijeron funcionarios el martes, mientras autoridades en Ucrania y Libia debatían la legitimidad de un ataque sin precedentes de Kiev contra un buque de guerra de Moscú atracado en Bengasi.

La operación en Zaporiyia arrasó por completo una vivienda particular y destruyó gran parte de un edificio de apartamentos de cinco pisos, según Mykhailo Semikin, jefe de la Administración Militar Regional.

El herido de menor edad tenía menos de un año de nacido, mientras que los otros niños tenían 4, 6 y 16 años, agregó.

El ejército envió refuerzos a la región de Zaporiyia, afirmó el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, el martes, una zona que se encuentra en la línea del frente, que serpentea a lo largo de aproximadamente 1.250 kilómetros (casi 800 millas) por el este y el sur del país.

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Rusia y Ucrania han intensificado sus ataques aéreos en los últimos meses, incluso durante las conversaciones mediadas por Estados Unidos para poner fin a un conflicto que comenzó con la invasión a gran escala de Moscú a su vecino hace casi cinco años.

Zelenskyy señaló en un discurso que Ucrania necesita 115.000 millones de euros (126.000 millones de dólares) en ayuda de países extranjeros el próximo año para mantener la lucha. Ya están garantizados fondos por 90.000 millones de euros (98.700 millones de dólares), dijo, pero Ucrania necesita encontrar otros 25.000 millones de euros (27.400 millones de dólares).

Según Naciones Unidas, la guerra ha matado a cerca de 18.000 civiles ucranianos y ha herido a más de 57.000 desde su inicio el 24 de febrero de 2022. Se cree que cientos de millas de soldados de ambos bandos han caído en el campo de batalla.

Más de 700.000 soldados rusos han muerto en la guerra, según una estimación de los medios de comunicación rusos independientes Meduza y Mediazona, que desde hace años dan seguimiento a las pérdidas militares rusas.