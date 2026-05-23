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Ataques matan a seis paramédicos en sur de Líbano

Israel lanza brutales ataques, en medio de alto al fuego

Por AP

Mayo 23, 2026 03:00 a.m.
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Ataques matan a seis paramédicos en sur de Líbano
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      Beirut, Líbano.- Israel lanzó ataques el viernes contra el sur de Líbano y mató a 10 personas, entre ellas seis paramédicos y una niña siria, informó el Ministerio de Salud libanés, en el más reciente episodio de ataques entre ambos bandos que no se han detenido pese al alto el fuego mediado por Estados Unidos en la guerra entre Israel y el grupo político-paramilitar Hezbollah.

      El primer ataque israelí alcanzó la aldea de Hanouiyeh y mató a cuatro paramédicos que trabajaban para la Asociación de Salud Islámica de Hezbollah, además de herir a otras dos personas, entre ellas, otro paramédico, indicó el ministerio.

      Otro ataque, ocurrido el viernes por la mañana contra la aldea de Deir Qanoun al Nahr, en la provincia costera de Tiro, provocó la muerte de seis personas, entre ellas una niña siria y dos socorristas de la Asociación de Scouts Al-Rissala, un grupo de paramédicos afiliados al movimiento Amal, aliado de Hezbollah, señaló el ministerio. Otras seis personas resultaron heridas, incluidos tres paramédicos y una mujer siria.

      El Ministerio de Salud afirmó que los dos ataques "violaron" el derecho internacional.

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      La Organización Mundial de la Salud informó el jueves que se han confirmado 169 ataques contra trabajadores e instalaciones sanitarias en Líbano, con un saldo de 116 muertos, desde que comenzó la más reciente guerra entre Israel y Hezbollah.

      El ejército israelí alegó que atacó la infraestructura de Hezbollah en el área de Hanouiyeh.

      Los ataques de Israel y Hezbollah se han mantenido pese a un alto el fuego negociado por Estados Unidos.

      A inicios de esta semana, el Ministerio de Salud libanés indicó que la cifra de muertos en la más reciente ronda de combates entre Israel y Hezbollah en el Líbano superó los 3.000.

      La reciente guerra Israel y Hezbollah inició el 2 de marzo.

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