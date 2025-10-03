E.U., en guerra contra los cárteles

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump ha declarado que los cárteles de la droga son combatientes ilegales y dice que Estados Unidos se encuentra ahora en un “conflicto armado” con ellos, según un memorando del gobierno obtenido por The Associated Press tras los recientes ataques estadounidenses a embarcaciones en el Caribe.

El memorando parece representar una afirmación extraordinaria de los poderes de guerra presidenciales. Trump declaró que, de hecho, el tráfico de drogas hacia Estados Unidos equivale a un conflicto armado que requiere el uso de la fuerza militar, una nueva justificación para acciones pasadas y futuras.

“El presidente determinó que Estados Unidos está en un conflicto armado no internacional con estas organizaciones terroristas designadas”, dice el memorando. Trump ordenó al Pentágono “realizar operaciones contra ellas de acuerdo con el derecho de los conflictos armados”.

“Estados Unidos ha alcanzado ahora un punto crítico en el que debemos usar la fuerza en defensa propia y de otros contra los ataques continuos de estas organizaciones terroristas designadas”, dice el memorando.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Deja ver un posible nuevo momento no sólo en la disposición del gobierno a ir más allá de las normas de la autoridad presidencial para librar una guerra, sino también en la agenda de “Estados Unidos primero” de Trump, que favorece la no intervención en el extranjero.