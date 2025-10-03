Cierran la Torre Eiffel por protestas

PARÍS.- Manifestantes salieron a las calles de más de 200 pueblos y ciudades en toda Francia para denunciar recortes al gasto y exigir mayores impuestos a los ricos.

En París, miles de trabajadores, jubilados y estudiantes marcharon el jueves desde la Place d’Italie. La Torre Eiffel informó a los visitantes en un comunicado que cerraría debido a las protestas.

Las huelgas a nivel nacional, convocadas por los principales sindicatos de Francia, son las últimas de una serie de protestas que comenzaron el mes pasado, impulsadas por la agitación política y las acaloradas discusiones presupuestarias.

Los sindicatos instan al primer ministro Sébastien Lecornu a abandonar las medidas presupuestarias propuestas por su predecesor, que incluyen congelaciones de bienestar social y medidas de austeridad que muchos dicen que erosionarán aún más el poder adquisitivo de los trabajadores con salarios bajos y de clase media. También piden mayores impuestos a los ricos.

Lecornu, nombrado el mes pasado, aún no ha revelado los detalles de sus planes presupuestarios y todavía no designa a sus ministros de gobierno, lo cual se espera en los próximos días. El Parlamento, profundamente dividido, debatirá el proyecto del presupuesto antes de fin de año.