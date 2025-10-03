Cierran la Torre Eiffel por protestas
PARÍS.- Manifestantes salieron a las calles de más de 200 pueblos y ciudades en toda Francia para denunciar recortes al gasto y exigir mayores impuestos a los ricos.
En París, miles de trabajadores, jubilados y estudiantes marcharon el jueves desde la Place d’Italie. La Torre Eiffel informó a los visitantes en un comunicado que cerraría debido a las protestas.
Las huelgas a nivel nacional, convocadas por los principales sindicatos de Francia, son las últimas de una serie de protestas que comenzaron el mes pasado, impulsadas por la agitación política y las acaloradas discusiones presupuestarias.
Los sindicatos instan al primer ministro Sébastien Lecornu a abandonar las medidas presupuestarias propuestas por su predecesor, que incluyen congelaciones de bienestar social y medidas de austeridad que muchos dicen que erosionarán aún más el poder adquisitivo de los trabajadores con salarios bajos y de clase media. También piden mayores impuestos a los ricos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Lecornu, nombrado el mes pasado, aún no ha revelado los detalles de sus planes presupuestarios y todavía no designa a sus ministros de gobierno, lo cual se espera en los próximos días. El Parlamento, profundamente dividido, debatirá el proyecto del presupuesto antes de fin de año.
no te pierdas estas noticias
Atentado a una sinagoga en Mánchester
EFE
El templo estaba especialmente lleno debido a la celebración judía del Yom Kippur
E.U., en guerra contra los cárteles
AP
Trump declara que el tráfico de drogas hacia su país equivale a un conflicto armado