Jeanine, liberada tras 4 años presa

La Paz, Bolivia.- La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez (2019-2020) salió este jueves de la cárcel, donde estuvo presa cuatro años y ocho meses por acusaciones vinculadas a la crisis de 2019, después de que el Tribunal Supremo de Justicia anulara la condena de 10 años en su contra y ordenara su libertad.

La exmandataria transitoria salió por la puerta principal del Centro de Orientación Femenina de Miraflores en la ciudad de La Paz, con una bandera de Bolivia en la mano y acompañada por sus hijos Carolina y José Armando Ribera.

Áñez ratificó que en 2019 “en este país jamás hubo un golpe de Estado, lo que hubo fue un fraude electoral” que llevó a los bolivianos a “reclamar” que el voto en las elecciones generales de ese año “sea respetado”.

“Jamás voy a arrepentirme de haber servido a mi patria cuando mi patria lo necesitó. Ese es el compromiso que todo boliviano que ama a su patria tiene que hacer y yo lo asumí aun sabiendo que en algún momento iba a tener un costo”, sostuvo.

También aseguró que el tiempo en prisión fue “muy duro, muy doloroso”, pero que aprendió a tener “la fuerza de la resiliencia” ante un encierro que consideró “injusto”.

El TSJ informó en la víspera sobre la anulación de la condena de Áñez, su “absolución” y la orden de su “inmediata libertad” por el llamado caso ‘golpe de Estado II’, por el que fue sentenciada a 10 años de cárcel en 2022, acusada de situarse en la línea de sucesión en 2019.

La citada sentencia fue ratificada en 2023 también por el TSJ, aunque en ese momento estaban encargados otros magistrados, mientras que los que revisaron la condena fueron elegidos en los comicios judiciales de 2024.

En la revisión de la sentencia, a pedido de la defensa de la expresidenta, los magistrados vieron que “hubo vulneraciones al ordenamiento legal vigente” que “han afectado el debido proceso” y también “sus derechos”.