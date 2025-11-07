En EU cancelan viajes por cierre

Nueva York.- Las aerolíneas estadounidenses comenzaron a cancelar cientos de vuelos el jueves debido a la orden de la Administración Federal de Aviación (FAA por sus iniciales en inglés) de reducir el tráfico en los aeropuertos más concurridos del país a partir del viernes debido al cierre del gobierno.

Las aerolíneas eliminaron de sus itinerarios casi 700 vuelos programados para este viernes, según FlightAware, un sitio web que rastrea las afectaciones en los vuelos.

La cifra es cuatro veces mayor al total diario del jueves, y probablemente seguiría en aumento.

Los 40 aeropuertos seleccionados por la FAA abarcan más de una veintena de estados e incluyen centros de operaciones como Atlanta, Dallas, Denver, Los Ángeles y Charlotte, según una lista distribuida a las aerolíneas ya la que The Associated Press tuvo acceso. En algunas zonas metropolitanas, como Nueva York, Houston, Chicago y Washington, varios aeropuertos se verán afectados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La FAA intenta reducir el servicio en un 10% en los mercados de “alto volumen” para mantener la seguridad de los viajeros, una vez que los controladores de tráfico aéreo han mostrado indicios de desgaste durante el cierre.

La medida se toma en un momento en que el gobierno del presidente Donald Trump aumenta la presión sobre los demócratas en el Congreso para poner fin al cierre.

La FAA está imponiendo las reducciones de vuelos para aliviar la presión sobre los controladores de tráfico aéreo, quienes están trabajando sin goce de sueldo desde que comenzó el cierre el 1 de octubre, faltando a trabajar con mayor frecuencia. La mayoría hace horas extras obligatorias seis días a la semana, lo que les deja poco tiempo para aceptar un segundo empleo que les ayude a pagar las facturas, a menos que no acudan a laborar.

En las últimas semanas, la FAA ha retrasado vuelos cuando faltan controladores en los aeropuertos.

Los recortes también podrían interrumpir las entregas de paquetes, debido a que en la lista aparecen dos aeropuertos con importantes centros de distribución: FedEx opera en el aeropuerto de Memphis, Tennessee, y UPS en Louisville, Kentucky, donde esta semana se desplomó un avión de carga.