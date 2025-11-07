Washington.- Nancy Pelosi no buscará la reelección a la Cámara de Representantes, poniendo fin a su ilustre carrera no solo como la primera mujer en ocupar el cargo de titular de esa instancia legislativa, sino también, posiblemente, como la más poderosa en la política estadounidense.

Ha representado a San Francisco durante casi 40 años, anunció su decisión el jueves.

“Noé la reelección al Congreso”, dijo en un mensaje en video dirigido a los votantes.

Luciendo optimista y mirando al frente mientras las pantallas se llenaban con imágenes de sus décadas de logros, Pelosi dijo que terminaría su último año en el cargo. E hizo un llamado a la acción a quienes la enviaron al Congreso para que continuar con el legado de establecer agendas en EU y en todo el mundo.

“Mi mensaje a la ciudad que amo es este: San Francisco, conoce tu poder”, dijo. “Hemos hecho historia. Hemos progresado. Siempre hemos liderado el camino”.

“Y ahora debemos continuar haciendo, participando plenamente en nuestra democracia y luchando por los ideales estadounidenses que apreciamos”, agregó.

Su decisión resonó en Washington y California, ya que una generación experimentada de líderes políticos está haciéndose a un lado antes de las elecciones.