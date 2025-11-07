logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡HERMOSA NOVIA!

Fotogalería

¡HERMOSA NOVIA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Nancy Pelosi no buscará la reelección

Por AP

Noviembre 07, 2025 03:00 a.m.
A
Nancy Pelosi no buscará la reelección

Washington.- Nancy Pelosi no buscará la reelección a la Cámara de Representantes, poniendo fin a su ilustre carrera no solo como la primera mujer en ocupar el cargo de titular de esa instancia legislativa, sino también, posiblemente, como la más poderosa en la política estadounidense.

Ha representado a San Francisco durante casi 40 años, anunció su decisión el jueves.

“Noé la reelección al Congreso”, dijo en un mensaje en video dirigido a los votantes.

Luciendo optimista y mirando al frente mientras las pantallas se llenaban con imágenes de sus décadas de logros, Pelosi dijo que terminaría su último año en el cargo. E hizo un llamado a la acción a quienes la enviaron al Congreso para que continuar con el legado de establecer agendas en EU y en todo el mundo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Mi mensaje a la ciudad que amo es este: San Francisco, conoce tu poder”, dijo. “Hemos hecho historia. Hemos progresado. Siempre hemos liderado el camino”.

“Y ahora debemos continuar haciendo, participando plenamente en nuestra democracia y luchando por los ideales estadounidenses que apreciamos”, agregó.

Su decisión resonó en Washington y California, ya que una generación experimentada de líderes políticos está haciéndose a un lado antes de las elecciones.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Aviones israelíes atacan pueblos al sur de Líbano
Aviones israelíes atacan pueblos al sur de Líbano

Aviones israelíes atacan pueblos al sur de Líbano

SLP

AP

El grupo Hezbollah instaura al gobierno libanés a no entrar en negociaciones con Israel

Nancy Pelosi no buscará la reelección
Nancy Pelosi no buscará la reelección

Nancy Pelosi no buscará la reelección

SLP

AP

Jeanine, liberada tras 4 años presa
Jeanine, liberada tras 4 años presa

Jeanine, liberada tras 4 años presa

SLP

EFE

La expresidenta de Bolivia estaba vinculada a la crisis de 2019

En EU cancelan viajes por cierre
En EU cancelan viajes por cierre

En EU cancelan viajes por cierre

SLP

AP

La FAA ordena reducir vuelos en decenas de aeropuertos del país por falta de controladores