Boda masiva, entre ruinasv

Jan Yunis, Franja de Gaza.- Eman Hassan Lawwa vestía con estampados tradicionales palestinos y Hikmat Lawwa llevaba un traje mientras caminaban de la mano junto a los edificios destruidos del sur de Gaza, en una fila de otras parejas vestidas exactamente iguales.

Los palestinos de 27 años estaban entre las 54 parejas que se casaron el martes en una boda masiva en la devastada Gaza, un evento que supuso un raro momento de esperanza después de dos años de devastación, muerte y conflicto.

Las bodas son una parte clave de la cultura palestina que se ha vuelto inusual en Gaza durante la guerra. La tradición ha comenzado a reanudarse tras un frágil alto el fuego, aunque sea con bodas muy diferentes de las elaboradas ceremonias que una vez se celebrarán en el territorio.

Mientras una multitud entusiasta ondeaba banderas palestinas en la ciudad sureña de Jan Yunis, las celebraciones se vieron atenuadas por la crisis continua en toda Gaza. La mayoría de los dos millones de residentes de Gaza, incluidos Eman y Hikmat Lawwa, han sido desplazados por la guerra, áreas enteras de ciudades han sido arrasadas y la escasez de ayuda y los estallidos de violencia continúan afectando a la vida diaria de las personas.

La joven pareja, que son parientes lejanos, huyó a la cercana ciudad de Deir al-Balah durante la guerra y ha tenido problemas para encontrar lo más básico, como comida y refugio.

“Queremos ser felices como el resto del mundo. Solía soñar con tener un hogar, un trabajo y ser como todos los demás”, dijo Hikmat. “La vida ha comenzado a regresar, pero no es como esperábamos que fuera”, añadió.

La celebración fue financiada por Al Fares Al Shahim, una operación de ayuda humanitaria respaldada por Emiratos Árabes. Además de realizar el evento, la organización ofreció a las parejas una pequeña suma de dinero y otros suministros.