logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

Fotogalería

LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Boda masiva, entre ruinasv

Palestinos celebran la nueva vida tras años de guerra

Por AP

Diciembre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Boda masiva, entre ruinasv

Jan Yunis, Franja de Gaza.- Eman Hassan Lawwa vestía con estampados tradicionales palestinos y Hikmat Lawwa llevaba un traje mientras caminaban de la mano junto a los edificios destruidos del sur de Gaza, en una fila de otras parejas vestidas exactamente iguales.

Los palestinos de 27 años estaban entre las 54 parejas que se casaron el martes en una boda masiva en la devastada Gaza, un evento que supuso un raro momento de esperanza después de dos años de devastación, muerte y conflicto.

Las bodas son una parte clave de la cultura palestina que se ha vuelto inusual en Gaza durante la guerra. La tradición ha comenzado a reanudarse tras un frágil alto el fuego, aunque sea con bodas muy diferentes de las elaboradas ceremonias que una vez se celebrarán en el territorio.

Mientras una multitud entusiasta ondeaba banderas palestinas en la ciudad sureña de Jan Yunis, las celebraciones se vieron atenuadas por la crisis continua en toda Gaza. La mayoría de los dos millones de residentes de Gaza, incluidos Eman y Hikmat Lawwa, han sido desplazados por la guerra, áreas enteras de ciudades han sido arrasadas y la escasez de ayuda y los estallidos de violencia continúan afectando a la vida diaria de las personas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La joven pareja, que son parientes lejanos, huyó a la cercana ciudad de Deir al-Balah durante la guerra y ha tenido problemas para encontrar lo más básico, como comida y refugio. 

“Queremos ser felices como el resto del mundo. Solía soñar con tener un hogar, un trabajo y ser como todos los demás”, dijo Hikmat.  “La vida ha comenzado a regresar, pero no es como esperábamos que fuera”, añadió.

La celebración fue financiada por Al Fares Al Shahim, una operación de ayuda humanitaria respaldada por Emiratos Árabes. Además de realizar el evento, la organización ofreció a las parejas una pequeña suma de dinero y otros suministros.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

La mitad de Cuba, sin servicio de electricidad
La mitad de Cuba, sin servicio de electricidad

La mitad de Cuba, sin servicio de electricidad

SLP

AP

Cultivo de opio en Myanmar, en récord
Cultivo de opio en Myanmar, en récord

Cultivo de opio en Myanmar, en récord

SLP

AP

Nueva Orleans es blanco de redadas
Nueva Orleans es blanco de redadas

Nueva Orleans es blanco de redadas

SLP

AP

Crece la ofensiva del gobierno de Trump contra la inmigración

Se agrava la polémica en torno a Hegseth
Se agrava la polémica en torno a Hegseth

Se agrava la polémica en torno a Hegseth

SLP

AP