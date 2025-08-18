Bolivia va a una segunda vuelta

La Paz, Bolivia.- Los bolivianos irán a un balotaje tras unos sorpresivos cómicos presidenciales que dieron el triunfo a un senador de centro que no figuraba entre los favoritos, aunque sin que obtuviera los votos para asegurar su victoria en primera vuelta.

Paz, un político considerado de centro y moderado, se enfrentará al derechista y expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, quien finalizó en segundo lugar en los comicios del domingo, según los resultados preliminares divulgados por el tribunal electoral.

Con cerca del 91% del recuento preliminar oficial, Paz recibió el 32,8% de los votos y Quiroga el 26,4%. Para ganar en primera vuelta, un candidato necesitaba más del 50% de los votos válidos o al menos 40% y una ventaja de 10 o más puntos porcentuales sobre el que va en segundo lugar.

La jornada marcó el fin de dos décadas de gobiernos de izquierda.

Oscar Hassenteufel, presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, dijo que con el conteo preliminar se podía anticipar la segunda vuelta, la cual se realizará el 19 de octubre.

El empresario millonario Samuel Doria Medina, quien apareció en los sondeos anteriores como uno de los favoritos, admitió que los resultados no le favorecían.

Paz, del Partido Demócrata Cristiano, dijo que los resultados mostraban claramente el deseo de cambio de los bolivianos.

“Hemos clasificado a una final, no hemos ganado nada”, dijo tras conocerse los resultados. “Que sea una lección: Bolivia no sólo está pidiendo un cambio de gobierno, está también pidiendo un cambio en el sistema político”.

Quiroga, el segundo lugar, felicitó a Paz. “Estamos en segunda vuelta”, dijo.

Los resultados representan un golpe importante para el Movimiento al Socialismo (MAS), un partido que gobernó el país durante casi 20 años. El fundador del partido, el carismático líder cocalero y primer presidente indígena del país, Evo Morales, llegó al poder en 2006.

La votación transcurrió en términos generales en calma, pese a que el líder indígena Evo Morales llamó a anular el voto desde la región cocalera del Chapare, en el centro del país.

El llamado de Morales, sin embargo, sí tuvo un impacto relevante en los conteos: según los resultados premiliares, el voto nulo alcanzó el 19,29%, la cifra más alta registrada hasta ahora. En comicios pasados, el porcentaje rondaba apenas el 4%.