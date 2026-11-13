Fallece mujer tras ataque armado en taquería de Ébano
Según la información, la agresión estaba dirigida contra un acusado por la muerte del exalcalde Crispín Ordaz
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ÉBANO.- Una mujer perdió la vida durante un ataque armado presuntamente dirigido contra Romel "N", quien estuvo preso por el asesinato del expresidente municipal Crispín Ordaz.
La víctima fue identificada como Elena "N", de 47 años de edad, quien era esposa de uno de los escoltas de Romel, conocido también como "El Chaparrito", empresario y político local.
la noche del jueves por la noche, Romel y sus escoltas se encontraban cenando en la taquería ubicada sobre la avenida Miguel Hidalgo, en la colonia Obrera del municipio de Ébano.
De pronto, llegaron varios vehículos de los que descendieron civiles armados, quienes presuntamente dispararon contra Romel, pero este logró ponerse a salvo. Elena fue alcanzada por los proyectiles y perdió la vida al instante.
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Luego del ataque, los agresores se dieron a la fuga y, aunque se desplegó un operativo en la zona, no fueron localizados.
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Antecedentes
Romel "N" fue detenido en marzo de 2023 como presunto responsable del asesinato de Crispín Ordaz Trujillo, expresidente municipal de Ébano y padre del actual alcalde, Guadalupe Ordaz Cruz.
Hace apenas unos meses, Romel recuperó su libertad y, según versiones extraoficiales, habría quedado absuelto de los cargos. Posteriormente, retomó sus actividades políticas con miras al próximo proceso electoral.
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