logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Generación ´86 vuelve a reunirse!

Fotogalería

¡Generación ´86 vuelve a reunirse!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Fallece mujer tras ataque armado en taquería de Ébano

Según la información, la agresión estaba dirigida contra un acusado por la muerte del exalcalde Crispín Ordaz

Por Redacción

Noviembre 13, 2026 09:52 a.m.
A
Fallece mujer tras ataque armado en taquería de Ébano
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      ÉBANO.- Una mujer perdió la vida durante un ataque armado presuntamente dirigido contra Romel "N", quien estuvo preso por el asesinato del expresidente municipal Crispín Ordaz.

      La víctima fue identificada como Elena "N", de 47 años de edad, quien era esposa de uno de los escoltas de Romel, conocido también como "El Chaparrito", empresario y político local.

      la noche del jueves por la noche, Romel y sus escoltas se encontraban cenando en la taquería ubicada sobre la avenida Miguel Hidalgo, en la colonia Obrera del municipio de Ébano.

      De pronto, llegaron varios vehículos de los que descendieron civiles armados, quienes presuntamente dispararon contra Romel, pero este logró ponerse a salvo. Elena fue alcanzada por los proyectiles y perdió la vida al instante.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Luego del ataque, los agresores se dieron a la fuga y, aunque se desplegó un operativo en la zona, no fueron localizados.

      LEA TAMBIÉN

      Caen cinco por robo de diésel en tramo Ébano-Tamuín

      El tractocamión fue interceptado y recuperado; los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal

      Antecedentes

      Romel "N" fue detenido en marzo de 2023 como presunto responsable del asesinato de Crispín Ordaz Trujillo, expresidente municipal de Ébano y padre del actual alcalde, Guadalupe Ordaz Cruz.

      Hace apenas unos meses, Romel recuperó su libertad y, según versiones extraoficiales, habría quedado absuelto de los cargos. Posteriormente, retomó sus actividades políticas con miras al próximo proceso electoral.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Muere conductor tras volcadura en la Valles-Tamazunchale
      Muere conductor tras volcadura en la Valles-Tamazunchale

      Muere conductor tras volcadura en la Valles-Tamazunchale

      SLP

      Redacción

      El accidente ocurrió a las 18:30 horas del jueves, a unos 10 km de la zona urbana de Ciudad Valles

      Fallece mujer tras ataque armado en taquería de Ébano
      Fallece mujer tras ataque armado en taquería de Ébano

      Fallece mujer tras ataque armado en taquería de Ébano

      SLP

      PULSO

      Según la información, la agresión estaba dirigida contra un acusado por la muerte del exalcalde Crispín Ordaz

      Choca unidad de Mi RedMetro en la Rioverde
      Choca unidad de Mi RedMetro en la Rioverde

      Choca unidad de Mi RedMetro en la Rioverde

      SLP

      Jorge Ortiz

      El accidente ocurrió a las 7:00 horas y causó daños materiales en tres vehículos.

      Por alcance, impactan vehículos bajo la lluvia
      Por alcance, impactan vehículos bajo la lluvia

      Por alcance, impactan vehículos bajo la lluvia

      SLP

      Redacción