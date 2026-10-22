Brasileño muere en museo de Arizona

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La casa en el desierto de Arizona del célebre arquitecto Frank Lloyd Wright permanecía cerrada temporalmente al público después de que un fragmento del techo salió volando por los fuertes vientos, lo que causó la muerte de un visitante de Brasil que recorría la propiedad histórica la semana pasada.

Testigos afirman que Rogério Renato Mateucci, de 55 años, recibió un golpe en la cabeza y murió al instante, según la policía de Scottsdale, al este de Phoenix.