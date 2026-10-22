logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Fotogalería

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Buscan a los 4 militares salvadoreños en Haití

Por EFE

Octubre 22, 2026 03:00 a.m.
A
Buscan a los 4 militares salvadoreños en Haití
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Puerto Príncipe, Haití.- Las operaciones para encontrar a los cuatro militares salvadoreños de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por su sigla en inglés), desaparecidos el pasado domingo en Haití tras una emboscada tendida en la zona de Santo, comuna de Croix-des-Bouquets, se intensificaron este miércoles en Puerto Príncipe.

      La GSF informó el martes que varios pandilleros han muerto y otros han resultado heridos durante los enfrentamientos que, según medios locales, tienen lugar con la banda armada 400 Mawozo, dirigida por Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou, que opera en la zona de Croix-des-Bouquets, donde fueron atacados los soldados.

      Tres días después del ataque contra el vehículo en el que se movilizaban los técnicos de aviación salvadoreños, no se tienen noticias sobre su paradero y las autoridades haitianas siguen sin pronunciarse sobre lo ocurrido.

      El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, confirmó en X una operación militar en marcha para rescatar a los cuatro miembros de la GSF con quienes se perdió contacto desde día de la emboscada y exigió a las pandillas haitianas la liberación sin daño de sus compatriotas al tiempo que les advirtió de represalias si no lo hacen.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Trump insulta a periodistas de CNN y ABC
        Trump insulta a periodistas de CNN y ABC

        Trump insulta a periodistas de CNN y ABC

        SLP

        EFE

        Llamó "tonta" a una periodista y "estúpida" a otra tras preguntas sobre la liberación de estadounidense detenido en Rusia

        Trump afirma que fin de guerra en Ucrania está cerca
        Trump afirma que fin de guerra en Ucrania está cerca

        Trump afirma que fin de guerra en Ucrania está cerca

        SLP

        EFE

        Moscú acepta reanudar diálogo en noviembre con mediación estadounidense y noruega para resolver conflicto.

        Nuevo México demanda a abogado y al contable de Epstein por encubrir red sexual
        Nuevo México demanda a abogado y al contable de Epstein por encubrir red sexual

        Nuevo México demanda a abogado y al contable de Epstein por encubrir red sexual

        SLP

        EFE

        Se reclama que los bienes se distribuyan entre las sobrevivientes de sus delitos

        Ataque con dron en mercado de frontera africana
        Ataque con dron en mercado de frontera africana

        Ataque con dron en mercado de frontera africana

        SLP

        AP

        El atentado se suscitó en la región fronteriza de Abyei, disputada por Sudán y Sudán del Sur