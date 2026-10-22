Buscan a los 4 militares salvadoreños en Haití

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Puerto Príncipe, Haití.- Las operaciones para encontrar a los cuatro militares salvadoreños de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por su sigla en inglés), desaparecidos el pasado domingo en Haití tras una emboscada tendida en la zona de Santo, comuna de Croix-des-Bouquets, se intensificaron este miércoles en Puerto Príncipe.

La GSF informó el martes que varios pandilleros han muerto y otros han resultado heridos durante los enfrentamientos que, según medios locales, tienen lugar con la banda armada 400 Mawozo, dirigida por Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou, que opera en la zona de Croix-des-Bouquets, donde fueron atacados los soldados.

Tres días después del ataque contra el vehículo en el que se movilizaban los técnicos de aviación salvadoreños, no se tienen noticias sobre su paradero y las autoridades haitianas siguen sin pronunciarse sobre lo ocurrido.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, confirmó en X una operación militar en marcha para rescatar a los cuatro miembros de la GSF con quienes se perdió contacto desde día de la emboscada y exigió a las pandillas haitianas la liberación sin daño de sus compatriotas al tiempo que les advirtió de represalias si no lo hacen.

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