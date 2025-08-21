Cae un dron ruso y explota en Polonia

Varsovia, Polonia.- El ministro de Defensa de Polonia dijo que un objeto volador que se estrelló y explotó en un campo de maíz en el este de Polonia en las primeras horas del miércoles fue identificado como un dron ruso, y calificó al hecho como una provocación por parte de Moscú.

En una conferencia de prensa realizada en Varsovia, el ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, acusó a Rusia de provocar a la OTAN en un momento crucial, mientras se lleva a cabo conversaciones de paz sobre la guerra en la vecina Ucrania, informó la agencia de noticias del país PAP.

“Rusia nos provoca una vez más”, dijo Kosiniak-Kamysz, justo cuando las conversaciones de paz han dado esperanza de que la guerra “tiene una oportunidad de terminar”.

La policía local dijo que recibieron informes del accidente alrededor de las 2 de la mañana y encontraron restos de metal y plástico quemados en el lugar, cerca del pueblo de Osiny. Como resultado de la explosión, se rompieron ventanas en algunas casas, pero nadie resultó herido, informó PAP.

Desde que Rusia invadió Ucrania hace más de tres años, ha habido una serie de intrusiones en el espacio aéreo polaco, lo que ha generado alarma en el país, que es miembro de la Unión Europea y la OTAN, y ha recordado a la gente lo cerca que está la guerra.