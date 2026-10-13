Calabaza de R. Island espera romper récord

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Half Moon Bay, California.- Un productor de calabazas de Rhode Island parece haber batido el récord mundial gracias a un enorme ejemplar que superaría por más de 130 kilos la marca vigente.

Ron Wallace, de Greene, Rhode Island, pesó su calabaza el sábado para un concurso en Nueva Inglaterra y ahora espera que Guinness World Records confirme la nueva marca, con la que pulverizaría el récord impuesto por un productor de calabazas de Inglaterra hace menos de una semana.

Wallace comentó que ha estado en contacto con funcionarios de Guinness, quienes le han indicado que su récord va camino a obtener la certificación.

"En verdad es enorme, fue un placer cultivarla", dijo Wallace el lunes vía telefónica.

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La poseedora actual del Guinness World Records es una calabaza de 1,296 kilogramos cultivada por Ian Paton, de Lymington, Inglaterra. La marca se certificó apenas el pasado 3 de octubre.

El nuevo récord llega en momentos en que los productores de todo el mundo participan este mes en competencias con la esperanza de que sus calabazas sean coronadas.

Un productor de Minnesota ganó el lunes por quinto año consecutivo una destacada competencia de calabazas gigantes en el norte de California.