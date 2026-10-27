Blanca Cruz García asume presidencia provisional del INE

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Blanca Yassahara Cruz García fue elegida por sus pares como presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala, quien presentó ayer su dimisión al cargo ante la Cámara de Diputados.

Durante una sesión privada, los 10 consejeros electorales que permanecen en funciones acordaron esta mañana que Cruz García sustituirá a Taddei mientras se desarrolla el proceso para designar a quien ocupará el cargo de manera definitiva, procedimiento que, de acuerdo con Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), tomará entre cuatro y cinco semanas.

Cruz García es licenciada en Derecho, con especialización en Derecho Constitucional y Amparo, y maestra en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Su trayectoria profesional se ha desarrollado principalmente en el ámbito de la organización electoral, con responsabilidades técnicas, jurídicas y operativas dentro del INE.

Blanca Yassahara Cruz García fue elegida por sus pares como presidenta provisional del INE, luego de la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala.

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En 2022, el Consejo General la designó como consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Puebla. Antes de asumir ese cargo, desempeñó distintas funciones en el organismo nacional, entre ellas la Vocalía de Organización Electoral, desde la que participó en la preparación y ejecución de procesos electorales federales, la actualización de sistemas de información y la coordinación de los consejos distritales.

Cruz García también estuvo al frente, como encargada de despacho, de la Vocalía de Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva del INE en Puebla, donde coordinó actividades relacionadas con la preparación, el desarrollo y la evaluación de procesos electorales en la entidad.

Asimismo, fue encargada de despacho de la Vocalía del Secretario en la 12 Junta Distrital Ejecutiva, función en la que participó en tareas jurídicas, administrativas y operativas, así como en la atención de medios de impugnación y la aplicación de la normativa electoral.

Al frente del INE, tendrá entre sus principales responsabilidades dar continuidad a los trabajos institucionales y a la preparación del Proceso Electoral Federal 2026-2027, así como garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos para la organización de los próximos comicios.

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La Cámara de Diputados recibió ayer el oficio de renuncia definitiva de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), un día después de que la funcionaria anunciara su decisión de separarse del cargo.

En el documento, afirmó que se retiraba con la satisfacción de haber dedicado más de tres décadas al servicio de la democracia mexicana y sostuvo que las responsabilidades del organismo debían prevalecer sobre cualquier interés personal.

"La organización de las elecciones constituye una responsabilidad del Estado mexicano que debe mantenerse por encima de cualquier circunstancia o consideración personal", señaló en el escrito, en el que también destacó la importancia de preservar la estabilidad, independencia y fortaleza del INE.