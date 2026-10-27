Jay-Z encabezará show de medio tiempo en Super Bowl LXI en California

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 26 (EL UNIVERSAL).- La cuenta regresiva para el Super Bowl LXI ya comenzó, y uno de los eventos más esperados de la jornada tiene nombre propio. Más allá de la batalla por el Trofeo Vince Lombardi, millones de espectadores alrededor del mundo volverán a centrar su atención en el espectáculo de medio tiempo, un escenario reservado para las mayores estrellas de la industria musical y capaz de generar conversaciones mucho más allá del futbol americano.

Jay-Z encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LXI

En ese contexto, Jay-Z fue anunciado como el artista encargado de encabezar el espectáculo de descanso del Super Bowl LXI, que se celebrará el 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California.

La presencia del rapero, empresario y productor estadounidense es un atractivo especial a una de las citas deportivas más importantes del planeta, causando emoción entre sus seguidores.

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"Desde Reasonable Doubt hasta estar en el escenario del descanso de la Super Bowl, ha sido todo un viaje. Treinta años de música, trabajo y cultura en el escenario más grande del mundo. Esta etapa sigue siendo un sueño hecho realidad", mencionó el ganador de cuatro premios Emmy y 25 premios GRAMMY.

Reacciones oficiales y expectativas por la presentación de Jay-Z

Por su parte, Roger Goodell, comisionado de la NFL, también celebró la incorporación de Jay-Z al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LXI, destacando el impacto que tendrá su presentación tanto dentro como fuera del ámbito deportivo.

"Cuando llegamos a un acuerdo con Roc Nation para producir el espectáculo, solo tenía una petición: que Jay-Z subiera al escenario él mismo algún día, cuando le pareciera el momento adecuado. No podría estar más emocionado de que los aficionados de todo el mundo experimenten el arte, la creatividad y el impacto cultural que aportará al escenario de la Super Bowl".