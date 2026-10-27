El cine de oro se vestirá de cempasúchil en Desfile de Día de Muertos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 26 (EL UNIVERSAL).- Con un homenaje al cine mexicano, particularmente al director y productor Emilio "Indio" Fernández, un equipo de artistas trabajan a marchas forzadas para construir uno de los carros alegóricos que formarán parte del Gran Desfile de Día de Muertos que llenará de color las calles de la CDMX el próximo 31 de octubre.

Homenaje al cine mexicano en el desfile Día de Muertos CDMX

El carro alegórico, que destacará en el desfile por su paleta de colores en blanco y negro, muy al estilo del cine de la época, busca representar al importante cineasta —que abrió a México las puertas del cine internacional— sin mostrar necesariamente su rostro, sino a través de una de sus películas más famosas: María Candelaria.

Julieta Jiménez, diseñadora de producción y directora creativa del proyecto, contó a EL UNIVERSAL que, para ella, mostrar una caricatura o el rostro del director mexicano no era lo ideal, pues quería "contar su esencia en una película de él". Por eso se eligió _María Candelaria_ que representa lo que "El Indio" Fernández siempre mostró en sus películas a México, con sus raíces, tradiciones, cultura; así como la realidad humana.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Construcción y detalles del carro alegórico en Estudios Churubusco

Con esta pieza que también hace homenaje al blanco y negro y los claroscuros del director de fotografía Gabriel Figueroa, sus creadores buscan "traer el blanco y negro de la época de oro del cine a la realidad", señaló Julieta.

En la construcción del carro alegórico participó un equipo de alrededor de 30 personas, entre herreros, pintores, decoradores, productores y demás especialistas. Además, de la comparsa que formará parte del desfile. Tal como si se tratara del montaje de una película, explicó la directora creativa.

El carro alegórico, que se encuentra en construcción en los Estudios Churubusco, en la colonia Country Club, muestra una escena del clásico de 1944, que fue protagonizada por Dolores del Río y Pedro Armendáriz, en colores blanco y negro, rodeada por coloridas flores de cempasúchil, que le dan ese toque especial de Día de Muertos.

Daniel Salgado Perea, artista visual y pintor escénico, quien se encargó del acabado y pintura de las figuras de María Candelaria y Lorenzo Rafael, protagonistas de la película, contó a esta casa editorial que las piezas se realizaron en dos etapas: en la primera, un escultor dio forma a la figura creada con unicel, y colocó una base para evitar que se vean los potosí del material; en la segunda etapa se le colocó la pintura en blanco y negro. El tallado de las piezas duró aproximadamente dos semanas, mientras que la pintura demorará poco menos de una semana, para que quede listo para el próximo sábado.

La pieza también muestra uno de los aspectos elementos de _María Candelaria_: los canales de Xochimilco, en donde fue filmada.