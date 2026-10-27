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Zoé Robledo explica modalidad 40 y denuncias en IMSS

Se detectaron esquemas fraudulentos que inflaban pensiones, por lo que se estableció una temporalidad para análisis.

Por El Universal

Octubre 27, 2026 01:13 p.m.
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Zoé Robledo explica modalidad 40 y denuncias en IMSS
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      El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, sostuvo que la modalidad 40 se implementó, luego de que se identificaron esquemas fraudulentos y de simulación para inflar pensiones y afirmó que hasta el momento se han presentado 115 denuncias al respecto.


      Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Robledo Aburto explicó que "estamos haciendo esto, porque se detectó un esquema de gestores, asesores y financieras que prestaban dinero a las personas para que pudieran pagar los períodos de cotización de la modalidad 40 y también con esta lógica de hacerlo con cinco años de retroactividad y así incrementar el monto de su pensión".

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      En ese sentido, afirmó que "eso no es ahorro para el retiro, eso significa que es un crédito que termina pagando el Estado mexicano, son cosas distintas (...) Con estos mecanismos se estaban inflando pensiones que crecían más de 1000% el último salario. Era algo inverosímil".
      Expuso que "por eso se está haciendo esta temporalidad de seis meses para poder analizar y, en su caso, se tendrán que tomar otras decisiones. Es una forma no de cerrar el derecho, sino de cerrar la puerta a abusos y a fraudes que terminamos pagando todos los mexicanos".
      Adicionalmente, el funcionario detalló que estos gestores, asesores y financieras se promocionaban por redes sociales y acusó que había casos en los que se solicitaban escrituras y determinados condicionamientos.
      "Todos los días, todo el tiempo estamos bajando páginas y haciendo denuncias. Tenemos 115 denuncias sobre este tipo de modalidad (...) Había un mecanismo que se identificó que estaba utilizando formas fraudulentas o de simulación que por eso en este momento pusimos esta temporalidad y hasta que se haga un análisis más profundo de lo que está pasando", declaró.

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