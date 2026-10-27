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México conmemora el día del patrimonio audiovisual declarado por UNESCO

La UNESCO estableció en 2005 un día para proteger el patrimonio audiovisual mundial.

Por Redacción

Octubre 27, 2026 01:00 p.m.
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México conmemora el día del patrimonio audiovisual declarado por UNESCO
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       En 2005 la UNESCO proclamó este día para reconocer la importancia de preservar materiales audiovisuales de expresiones culturales, históricas, científicas, artísticas o educativas.


      En 1980, la UNESCO lanzó la Recomendación sobre la Salvaguardia y Conservación de las Imágenes en Movimiento para concientizar sobre la importancia del patrimonio audiovisual y la preservación de documentos como testimonios únicos del desarrollo económico, político y social.

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      Son patrimonio audiovisual las películas, audios y videos, programas de radio y televisión, que valen como testimonios de la historia, la sociedad, la diversidad cultural, la evolución del mundo y de los pueblos.

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