México conmemora el día del patrimonio audiovisual declarado por UNESCO

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En 2005 la UNESCO proclamó este día para reconocer la importancia de preservar materiales audiovisuales de expresiones culturales, históricas, científicas, artísticas o educativas.

En 1980, la UNESCO lanzó la Recomendación sobre la Salvaguardia y Conservación de las Imágenes en Movimiento para concientizar sobre la importancia del patrimonio audiovisual y la preservación de documentos como testimonios únicos del desarrollo económico, político y social.

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Son patrimonio audiovisual las películas, audios y videos, programas de radio y televisión, que valen como testimonios de la historia, la sociedad, la diversidad cultural, la evolución del mundo y de los pueblos.