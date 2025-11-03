logo pulso
Caos en tráfico aéreo por cierre

Continúan los retrasos en vuelos en EU por el shutdown

Por AP

Noviembre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Caos en tráfico aéreo por cierre

Nueva Jersey.- Los retrasos en los vuelos continuaron en los aeropuertos de Estados Unidos el domingo horas debido a la escasez de controladores de tráfico aéreo, mientras el cierre del gobierno entraba en su segundo mes, con el aeropuerto de Newark en Nueva Jersey experimentando retrasos de dos a tres.

La oficina de Gestión de Emergencias de la Ciudad de Nueva York avisó en X que los retrasos en Newark a menudo se extienden a los otros aeropuertos de la región.

Los viajeros que vuelan hacia, desde o a través de Nueva York “deben esperar cambios en el horario, retenciones en las puertas y conexiones perdidas. Cualquiera que vuele hoy debe verificar el estado del vuelo antes de dirigirse al aeropuerto y esperar esperas más largas”, agregó la publicación en redes sociales.

El Aeropuerto Intercontinental George Bush en Houston, el Aeropuerto Internacional de Dallas Fort Worth y el Aeropuerto O’Hare de Chicago también experimentaron docenas de retrasos y una o dos cancelaciones, junto con los principales aeropuertos de San Francisco, Los Ángeles, Denver y Miami, según FlightAware.

El secretario de Transporte Sean Duffy ha estado advirtiendo que los viajeros comenzarán a ver más interrupciones en los vuelos cuanto más tiempo pasen los controladores sin recibir un cheque de pago.

Añadió que no planea despedir a los controladores de tráfico aéreo que no se presentan a trabajar. La Administración Federal de Aviación (FAA) señaló el viernes en X que casi 13.000 controladores de tráfico aéreo han estado trabajando sin paga durante semanas.

